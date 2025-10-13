Hacen falta manos para recoger el kiwi asturiano, que es muy apreciado en España y afronta una "buena campaña"

El kiwi es una de las frutas más importadas en España a causa de una demanda que desborda la oferta. Cada año se consumen aproximadamente 80.000 toneladas. Por contra, en territorio nacional, la producción apenas alcanza las 30.000 toneladas anuales y cerca del 20 por ciento se cosecha en Asturias. En el Principado, una de las empresas más destacadas es la de Juan Cimas, responsable de Kiwis La Isla, plantación ubicada en la isla del Arcubín en Soto del Barco, y que iniciará la colecta de las frutas en la primera quincena de noviembre. Este año, a diferencia del anterior, las previsiones son buenas: Cimas confía en alcanzar las 650 toneladas de kiwis, aunque no descartan rondar las 700.

Calidad

"La campaña de este año se espera bastante buena y con buen calibre. Tenemos mejores expectativas que el año pasado", comenta Cimas, que recuerda que en 2024 la cosecha no alcanzó el listón esperado a causa de la falta de frío, uno de los aspectos clave para la correcta maduración de esta fruta. "El año pasado no tuvimos suficientes horas de frío. El invierno es una temporada clave para el crecimiento del kiwi pero no se alcanzaron las temperaturas necesarias", explica. En concreto, para obtener una cosecha correcta, se requieren como mínimo 700 horas de frío. Este año sí se han superado y, sumado a la humedad del terreno, se puede obtener una floración correcta.

Temporeros

Otro de los aspectos relevantes para la cosecha de una de las frutas más populares del mercado es la contratación de personal, que históricamente escasea. Tal y como señala Cimas, actualmente ya están en contacto con las empresas de trabajo temporal para la contratación de recolectores. El responsable de La Isla explicó que cerca del diez por ciento de los empleados suele rechazar el empleo tras los primeros días. "La labor no es complicada, pero un porcentaje no se termina de acoplar. No es nada diferentes a otros sectores", comenta Cimas.

Para trabajar en la isla del Arcubín se precisan anualmente unas treinta personas cada temporada. La campaña se extiende hasta finales de diciembre o principios de enero, según la fecha exacta de inicio.

Cosechas

Por otro lado, el responsable de la plantación de kiwis de Soto del Barco destaca que las cosechas asturianas "son muy codiciadas y valoradas" en el resto de España. "El kiwi de Asturias destaca mucho respecto al que se importa desde el extranjero. El consumidor final sabe distinguir la calidad del producto y el nuestro tiene una gran consideración", ahonda Cimas, que añade que, debido a la escasez de la fruta, "el precio está al alza".

Y es que la demanda es tal, que cada vez están surgiendo más plantaciones, tanto a nivel regional como en el resto de España. "Se está plantando en todas partes. Cada vez hay más hectáreas para el kiwi", concluye el empresario. Tanto es así que en el bajo Nalón, además de en Soto, predominan las grandes plantaciones de oro verde, especialmente en el vecino concejo de Pravia.