El Hispano presume de cantera: "Vienen buenas generaciones"
El club arranca las celebraciones de su centenario con las fotos oficiales del club, que reunieron a más de quinientas personas
"Nuestra aspiración es que, en un futuro no muy lejano, el Hispano se pueda nutrir de su propia cantera", confiesa Nacho Nuevo, presidente del Hispano de Castrillón. El club de fútbol acaba de arrancar su semana más especial del año, ya que ayer se dio en el campo de Ferrota el pistoletazo de salida a la "Semana del Centenario". Aprovechando que no era un día lectivo, más de quinientos niños y jóvenes se dieron cita en el municipal castrillonense para la presentación de los veinticuatro equipos que forman el club.
"No ha sido nada fácil en los tres años que llevamos, pero nuestra aspiración es que la cantera sea un pilar para este equipo", detalla Nuevo, que asegura que el club está teniendo "muy buenas generaciones de jugadores". "La cantera para nosotros es fundamental. Por ahora hemos conseguido llevar al equipo juvenil a Primera y poco a poco estamos recuperando el resto de categorías", indica el castrillonense, que poco a poco está consiguiendo recuperar el brillo de uno de los clubes más históricos de la geografía asturiana.
Por el campo de Ferrota se pasaron cerca de quinientas personas. Los veinticuatro equipos que conforman el club se hicieron las fotos de la temporada, desde los prebenjamines hasta los dos equipos senior masculinos y el femenino. En el acto también hubo representación institucional, con el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, liderando la comitiva en la que también se pudieron ver a representantes de todas las formaciones que conforman el Ayuntamiento de Castrillón. Tras las fotografías se celebró una gran arrozada, además de que hubo música y un mago que cautivó a los más pequeños.
Esta sesión de fotos fue solo el principio de la "Semana del Centenario" del Hispano. Hoy se inaugurará una exposición fotográfica que hace un recorrido por toda la historia de club, mientras que mañana se disputará el "Partido del Centenario" entre el cuadro castrillonense y el Avilés. El jueves se disputará un triangular femenino entre el Hispano, el Sporting y el Oviedo. El viernes se cerrarán los actos con una gala.
