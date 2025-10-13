Tras las huellas del medievo en Molleda (Corvera): hallan piezas cerámicas en el Pico Castiello

La excavación arqueológica de Pico Castiello, en Molleda, ha abordado ya su primera fase y, por lo pronto, ha arrojado resultados de lo que pudo ser una fortaleza medieval entre los siglos IX y XI. La investigación solo ha afrontado su primera campaña y se esperan, al menos, otras tres en años sucesivos. Una de los hallazgos que ayudan a datar aproximadamente ese yacimiento son las piezas cerámicas, que suman más de un centenar y que, a priori, a falta de más análisis, pueden coincidir con el período alto medieval.

Cerámicas medievales halladas en el sondeo. |

Los trabajos arqueológicos comenzaron primero con un desbroce y limpieza superficial del entorno, que se llevó a cabo en noviembre de 2024. Días después, el equipo de arqueólogos dirigido por el catedrático de la Universidad de Oviedo José Avelino Gutiérrez realizó tres sondeos arqueológicos, prospecciones geofísicas y labores de topografía durante nueve días, del 2 al 13 de diciembre para así verificar la existencia, naturaleza y características del yacimiento así como su cronología y tipología arqueológica.

Esos sondeos, detalla el informe arqueológico, determinaron el hallazgo de estructuras constructivas consistentes en muros de mampostería y suelos de arcilla compactada, en la cima del pico, junto con cerámicas de época medieval; así como huellas de extracción de sillares de cuarcita en diferentes partes del recinto.

Primer sondeo

El primer sondeo se planteó en la plataforma superior del pico, a una altitud de 186 metros. Inicialmente se realizó una pequeña excavación es un espacio de cuatro metros de largo por uno de ancho. Sin embargo, el hallazgo de un muro "muy arrasado", sumado a la aparición de abundantes fragmentos de cerámica medieval, motivaron una ampliación de los trabajos. Ahí fueron hallados los primeros materiales arqueológicos –14 piezas de cerámica, un fragmento de vidrio incoloro y una escoria–. Una vez avanzada la investigación en ese primer sondeo, el equipo localizó un estrato en el que se documentaron más materiales arqueológicos: más de un centenar de fragmentos de cerámica medieval, escorias y un fragmento de vidrio translúcido de color azul claro. En otro tramo de ese primer sondeo, localizaron otros tres fragmentos cerámicos. A juicio de los investigadores, esas piezas "pueden tener una cronología anterior a las otras piezas –posiblemente tardoantigua o altomedieval- que se encuadran mayoritariamente en el periodo plenomedieval". Dentro de este grupo de piezas destaca un fragmento de borde y cuerpo con decoración de tres ondas incisas.

Segundo sondeo

El segundo sondeo se llevó a cabo a una altitud de 184 metros. Se excavaron 8 metros cuadrados y también fueron localizaron otros siete restos cerámicos "de cronología plenomedieval, además del único resto de teja curva recuperado hasta el momento además de una escoria".

Y el tercero

El tercer sondeo, a 181 metros de altitud y de dos metros cuadrados, tenía por objetivo esclarecer la cimentación y la cronología de un muro y además proporcionó otros catorce fragmentos de "material cerámico plenomedieval". Según el estudio, esa zona donde se ha trabajado "podría corresponder con un estrato de ocupación del asentamiento en época medieval, aunque apenas se ha podido documentar en planta, por lo que hay que ser muy cautelosos".