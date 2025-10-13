La oncóloga Ana López pronuncia en Ferrero una charla sobre el cáncer
Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer del mama. La asociación de vecinos de Ferrero, en Gozón, dedicó su charla cultural de este fin de semana a esta enfermedad. Participó la oncóloga Ana López, responsable de la Unidad de ensayos Clínicos del Hospital Universitario de León, en la imagen superior. El próximo sábado (19.00 horas, en el centro social) Francisco Javier Ovies presentará el documental "El Cabo Peñas: Playas, Pedreros y Bajadas".
