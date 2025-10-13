Polémica con final (casi) feliz: "El bosque encantado" de Carlos Suárez vuelve a brillar en la estación de autobuses de Avilés

"El jardín encantado", el políptico que el artista avilesino Carlos Suárez había creado hace veinticinco años para la Estación de Autobuses de su ciudad, vuelve a estar iluminado. Esta semana pasada, la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha concluido las pruebas que han devuelto a la creación parte del aspecto que tenía cuando fue inaugurada –en el año 2000– y lo ha hecho, además, tras las obras que se desarrollaron estos meses (la instalación de una "marquesinona" en la avenida de los Telares).

Suárez había reclamado tanto al Principado –propietario de la Estación–, como al Ayuntamiento de Avilés que dieran el paso para devolver el esplendor de una pieza que, como señala el propio artista, "está integrada en la ciudad desde el principio de tal modo que siempre ha sido respetada su integridad".

Artistas visuales

La petición de Suárez fue apoyada por la Asociación de Artistas Visuales, por el Centro de Estudios "Alfoz de Gauzón" y por más de dos millares de personas: "A todos ellos estoy muy agradecido", dijo Suárez. La reclamación era que la obra pudiera verse tanto de día como de noche. "Con esta iluminación recupera su concepto inicial ", recalcó Suárez: los focos originales estaban en el suelo, los actuales,en lo alto de la "marquesinona".

Suárez considera que este paso dado por el Principado "es el primero" porque "El Jardín Encantado" requiere su restauración efectiva: "La obra tiene ya 25 años". Es decir, la obra ahora "está parcialmente restaurada".