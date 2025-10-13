Regresa a Avilés el Salón Hogar Sostenible, que albergará la segunda edición de arquitecturAS

Un año más, el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena en Avilés acoge el espacio "Hogar Sostenible", organizado por la Cámara de Comercio de Avilés. En él, profesionales y visitantes se encuentran para explorar las últimas tendencias en los sectores de la creación y adaptación de espacios que priorizan la sostenibilidad, manteniendo un firme compromiso medioambiental.

Del 17 al 19 de octubre, mayoristas y minoristas especializados y profesionales de la decoración y arquitectura se encontrarán para encontrar formas de crear espacios que utilizan alternativas sostenibles en sus profuctos y servicios. Y es que esto se consigue primando la presencia de materias y recursos naturales, orgánicos y ecológicos.

El objetivo está claro: dar a conocer los productos y servicios del sector, encontrar acuerdos comerciales, la promoción de los sectores vinculados directa e indirectamente a la contribución al desarrollo y posicionamiento de las empresas participantes.

II Congreso arquitecturAS, Congreso Progresivo de Sostenibilidad

El primer día del espacio "Hogar Sostenible", el 17 de octubre, el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena acoge también la segunda edición de arquitecturAS, Congreso Progresivo de Sostenibilidad.

Se trata de una cita que estará más enfocada al sector hotelero y, además, será de carácter internacional. Estará estructurada en una jornada de de charlas y ponencias que girarán alrededor del avance y evolución de proyectos de referencia centrados en la sostenibilidad e impulsados desde el diseño y la arquitectura.

Con la presencia de varios profesionales de referencia y la presentación de las novedades del sector, el evento abordará nuevas tendencias en sostenibilidad y retos del diseño orientados a la industria hotelera.

El comisario del Congreso es Sergio Baragaño, arquitecto y CEO en Room2030, empresa asturiana especializada en el desarrollo y construcción de módulos habitacionales sostenibles e inteligentes, basados en innovación, tecnología y eficiencia energética.

Por otra parte, la moderadora es Marisa Santamaría (Madrid), investigadora, divulgadora y experta en diseño, arquitectura e innovación, reconocida por su labor como analista de tendencias y directora del Observatorio de Innovación en Arquitectura y Diseño.

Jornadas Talleres / Cedida a LNE

Los participantes, que trabajan en el ámbito internacional, presentarán presentarán investigaciones y trabajos en desarrollo que marcan nuevos caminos y horizontes de la sostenibilidad progresiva en acción. arquitecturAS contará con novedades, proyectos y profesionales de referencia. Ellos son:

Lorenzo Capucci

Bolonia (Italia). Es arquitecto y cofundador del estudio multidisciplinar UNICA Architects, con sede en Dubái y Bolonia, especializado en proyectos de diseño urbano y espacial innovador.

Mariano Martín Domínguez

Madrid. Es arquitecto y fundador de su propio estudio en 1999, y reconocido por integrar en sus proyectos intuición, innovación y colaboración.

Ester Roldán Calvo

Asturias. Cofundadora del estudio longo+roldán arquitectura, reconocida por su enfoque experimental, su implicación docente, crítica y cultural, y por integrar el entorno natural en sus proyectos arquitectónicos con sensibilidad paisajística.

Horarios de arquitecturAS / Cedida a LNE

María de Fátima Fernandes

Oporto, Portugal. Arquitecta, docente e investigadora en la Escola Superior Artística do Porto (ESAP), con doctorado por la ETSAM y reconocida internacionalmente por su trabajo en teoría del proyecto, paisaje y arquitectura contemporánea.

Camilo Restrepo Ochoa

Medellín, Colombia. Es arquitecto colombiano, cofundador y director creativo de AGENdA agencia de arquitectura en Medellín, profesor invitado en Harvard GSD y especialista en proyectos que articulan investigación, territorio y cultura tropical.

Más sobre "Hogar Sostenible"

Estarán presentes los sectores de la construcción, bienestar, tecnológicas, equipamiento, arquitectos, estudios técnicos, interioristas, decoradores, inmobiliarias, iluminación, industria textil, smart-house, passive-house, descanso, energías renovables, paisajistas, adaptación de cargadores eléctricos en el hogar y adaptación del hogar al cuidado de mayores.

Horarios de las mesas redondas. / Cedida a LNE

La participación en este evento permitirá establecer contactos valiosos, cerrar acuerdos comerciales y promocionar las empresas ante un público interesado en las soluciones sostenibles para el hogar y otros espacios habitables.

La Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (ASTUREX) organizará nuevamente una misión comercial inversa nacional e internacional en el marco de la segunda edición del Salón Hogar Sostenible.

El objetivo es dar a conocer el potencial de empresas de la región en el ámbito de la sostenibilidad, favorecer el intercambio de experiencias entre los asistentes, abrir mercados y generar negocio. Los compradores nacionales e internacionales mantendrán reuniones con las empresas asturianas participantes, a las que se sumarán otros contactos empresariales no programados con el resto de empresas participantes en el Salón Hogar Sostenible.