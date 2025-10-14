El auditorio del Niemeyer recupera el color blanco
El auditorio del Centro Niemeyer está más blanco que hace unos días. Esto es gracias al trabajo de los operarios que, como se puede observar en la imagen superior, están realizando tareas de saneado. Estos trabajos forman parte del mantenimiento periódico del centro cultural de la ría teniendo en cuenta que en mayo se desarrollaron labores similares. A finales de 2024 también se limpió el complejo cultural, entonces con un sistema novedoso desarrollado por el Centro de Investigación de Materiales de Idonial, de Avilés.
