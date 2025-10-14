Avilés acogerá dos actividades de los premios "Princesa de Asturias"
La Fundación Princesa de Asturias ha diseñado un amplio programa compuesto por más de setenta actividades culturales con motivo de la cuadragésima quinta edición de los premios "Princesa de Asturias". En Avilés ya se puede consultar la programación en varios marcos instalados en la ciudad. La villa acogerá concretamente dos actividades: Eduardo Mendoza, premio "Princesa de Asturias" de las Letras 2025, mantendrá un encuentro con el público, moderado por el librero Rafa Gutiérrez Testón, el miércoles 22 , a las 19.30 horas, en el Centro Niemeyer, en Avilés. El IES Ramón Menéndez Pidal acogerá, a su vez, una actividad el jueves 23 (11.30 horas) ligada al programa "Toma la palabra".
