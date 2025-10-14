Avilés lo peta: el Palacio Valdés y el Centro Niemeyer venden el 80% de las entradas teatrales de otoño fuera del concejo

La programación teatral del otoño avilesino vende ya el 80 por ciento de sus entradas fuera del concejo, sobremanera cuando se habilita más de una fecha para el espectáculo de tal forma que, por ejemplo, se vendieron 600 entradas para la primera función de «Tarzán, el musical» (el 3 de octubre); de ellas, sesenta fueron en Avilés y más del doble, de Castrillón. Pero también compraron entradas en Luanco, en Mieres, en Oviedo y en Gijón.

Y es que los responsables culturales de la ciudad vienen constatando desde hace tiempo que la oferta presentada «llama a espectadores cercanos a Avilés, pero también del resto del Principado». Esta constatación fue patente, aparte de con «Tarzán, el musical», de Theatre Propierties –los días 3 y 4 de este mes–, con los dos conciertos consecutivos que ofreció Melendi en el pabellón de La Magdalena los días 2 y 3 de este mes: más de 15.000 personas se acercaron a Avilés para escuchar al cantante ovetense.

Hostelería

«Las cosas se están haciendo bien en la ciudad y a nosotros, a los hosteleros, sólo nos queda cerrar el círculo: como el concierto terminó tarde, ampliamos el horario para atender a todos lo que vinieron», destacó Miguel Villabrille, del restaurante Plazas. «Ese viernes, el de ‘Tarzán’ y Melendi, Avilés fue un verdadero hervidero: no se paraba, sobre todo antes de que empezaran tanto el musical como del concierto, después ya no. Me da que después la gente coge el coche y se marcha, pero lo de antes de empezar estuvo bien. Como lo están las Jornadas del Cómic o el festival Celsius: "los frikis si saben que sus ídolos andan por la ciudad, se quedan, por eso a estos sí que les espero a que vengan de cenar para abrir el bar a todo lo que dé», señaló David Franqueira, del pub Filan; en unos días abrirá un nuevo negocio: Azul Norte, la cafetería del polideportivo del Quirinal.

Desestacionalización

La desestacionalización de la programación cultural de Avilés es un campo en el que los responsables culturales de la ciudad vienen ensayando desde hace algunos años, pero no ha sido hasta ahora cuando el aplauso del público –más allá del propio de Avilés– ha acompañado a las decisiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, en mayor medida, pero también, por el Centro Niemeyer.

Desde mediados de los ochenta y hasta comienzos de este siglo, el teatro había sido cosa, únicamente, para programar durante el mes de agosto (las Jornadas de Agosto), sin embargo, poco a poco, los programadores fueron tomando todo el calendario hasta el momento presente: el monólogo «El hijo de la cómica», que protagoniza José Sacristán, ha alcanzado tres funciones consecutivas (24, 25 y 26 de octubre) y eso es la primera vez que sucede en la historia reciente del teatro Palacio Valdés. Pero esto también sucede en el Centro Niemeyer, en su caso con «1936», que ya ha colgado el cartel de «sold out» tres días seguidos: el 21, 22 y 23 de noviembre. Como hace semanas había sucedido con «Escenas de la vida conyugal», con Ricardo Darín: desde este miércoles y hasta el domingo.

«El último de la fila»

Lo que está sucediendo este otoño, sin embargo, no es algo extraordinario. El próximo mes de junio, el día 20, concretamente, está anunciado uno de los conciertos con mayor afluencia de público de la historia reciente en la región: 18.000 entradas vendidas en nada de tiempo, una cifra que sólo tiene semejanza en Asturias con festivales de varias jornadas (Reggaeton Beach Festival o el Boombastic). Se trata de uno de los doce conciertos incluidos en la gira de regreso de «El último de la fila».

Esa gira empieza el 25 de abril en Fuengirola y se alargará hasta Valencia el 9 de julio. El recital avilesino ya tiene todo el papel vendido y eso son 18.000 entradas (salvo en dos conciertos de esos doce, Manolo García y Quimi Portet ya han colgado el cartel de no hay entradas) y eso supone activar una infraestructura nunca vista en la ciudad y es que Avilés va a recibir a casi tanto personal como vive en el municipio de Castrillón. Y todos de golpe. n