Cuatro de los seis bloques de viviendas del cuartel de Bustiello serán demolidos

El acuartelamiento de Avilés, ubicado en Bustiello, Llaranes, y construido en el año 1972, está compuesto de seis bloques que suman 88 viviendas o pabellones, como se denominan a estas viviendas oficiales. Algunos de estos bloques presentan "una serie de deficiencias y patologías" debido, en parte, a la influencia del ambiente marino y, por tanto, la corrosión de las armaduras por cloruros de vía aérea, según un documento al que ha tenido acceso este diario. Ante esta situación, se ha diseñado una propuesta de actuación que contempla la demolición de los bloques 1, 4, 5 y 6, la rehabilitación de los bloques 2 y 3 y la construcción de un nuevo edificio independiente para las dependencias oficiales.

Anteayer, coincidiendo con la festividad del Pilar, el capitán Eloy Freire, avanzó que las obras empezarán "en el ejercicio 2026". Hoy está prevista una reunión con las asociaciones profesionales representativas para trasladar información y solventar las dudas que puedan existir sobre esta ambiciosa actuación, para la que ya se han comenzado a dar los primeros pasos si bien, por el momento, no hay una fecha de desalojo del cuartel de Bustiello.

Realojo

En el Acuartelamiento de Avilés existen un total de 88 pabellones (viviendas), de los cuales 53 han sido declarados inhabitables, quedando 35 pabellones habitables. De los anteriores, 30 se encuentran actualmente ocupados y cinco desocupados, según ha podido saber este diario. Ante un previsible realojo de los guardias civiles que residen en Bustiello, la compañía de Avilés ha contabilizado trece viviendas vacías (tres de uso compartido). Además, existen otras nueve que pertenecen a la residencia de descanso de Soto del Barco. Con todo, se contaría con 22 viviendas para el realojo de los adjudicatarios y familias de los 21 pisos del acuartelamiento de Avilés, siempre de acuerdo al escrito al que ha tenido acceso este diario.

Seguridad

"Aunque por el momento no se ha ordenado el desalojo ni de las dependencias oficiales ni de los pabellones, se viene haciendo un seguimiento del estado del cuartel por si hay que adoptar algún tipo de medida de seguridad o, incluso, proceder a su desalojo, siempre primando la seguridad de los componentes del Cuerpo, sus familias y los ciudadanos que acuden a efectuar cualquier trámite a dichas instalaciones", figura en el documento.

La Comandancia de la Guardia Civil emitió a primeros de este mes un comunicado en el que afirmaba que se "es consciente de la importancia del acuartelamiento de Avilés", y por eso "ha priorizado su inclusión en una nueva fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE)".