Dialva para Vos repite éxito y se alza con el premio "Tapa Reina"
El establecimiento Dialva para Vos se alzó la pasada semana con el primer premio a la "Tapa Reina", por segundo año consecutivo. El segundo puesto fue para Gastrochigre La Cantina de Villalegre, y el tercero para Los Fogones de Dani. Los locales finalistas en la Semana de la Tapa fueron L’Alfarería; 33400 y La Leyenda. La cita, organizada por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), ha celebrado su 20.º aniversario con la venta de 10.156 tapas durante los días de duración del evento gastronómico, consolidándose en el calendario avilesino. La Semana de la tapa de Avilés contó con la participación de 26 establecimientos, 24 de ellos en la villa y dos en Villalegre, el Yumay y La Cantina de Villalegre.
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Cambio de cara en uno de los negocios centenarios de Avilés: esta será la nueva versión de La Colosal
- DXC apuesta por Avilés y generará 325 empleos
- Aitana estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad en la que actuará dentro de su nueva gira
- Un corverano acepta dos años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una menor de 14