Dialva para Vos repite éxito y se alza con el premio "Tapa Reina"

El establecimiento Dialva para Vos se alzó la pasada semana con el primer premio a la "Tapa Reina", por segundo año consecutivo. El segundo puesto fue para Gastrochigre La Cantina de Villalegre, y el tercero para Los Fogones de Dani. Los locales finalistas en la Semana de la Tapa fueron L’Alfarería; 33400 y La Leyenda. La cita, organizada por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), ha celebrado su 20.º aniversario con la venta de 10.156 tapas durante los días de duración del evento gastronómico, consolidándose en el calendario avilesino. La Semana de la tapa de Avilés contó con la participación de 26 establecimientos, 24 de ellos en la villa y dos en Villalegre, el Yumay y La Cantina de Villalegre.