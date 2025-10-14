Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Focart, el próximo día 31 en la Casa de Cultura

m. m.

Avilés

Focart, el festival que ha convertido a Avilés en epicentro de la cultura urbana en Asturias, cambia de escenario y amplía su propuesta. La cita, que tendrá lugar el viernes 31 de octubre, celebrará su programación musical principal en el auditorio de la Casa municipal de Cultura y no en el pabellón de la Magdalena como estaba previsto inicialmente. Además, habrá actividades paralelas, gratuitas y abiertas a todos los públicos, que se extenderán por distintos espacios del centro de la ciudad. El auditorio acogerá los conciertos a partir de las 18.00 horas, en una jornada que fusionará música, arte y expresión callejera en un entorno renovado. Está prevista la actuación de Camin, Lopes, Safree y el dj local Jotadejota. Las entradas se venden a 17 euros más gastos de gestión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  2. Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
  3. Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
  4. La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
  5. Cambio de cara en uno de los negocios centenarios de Avilés: esta será la nueva versión de La Colosal
  6. DXC apuesta por Avilés y generará 325 empleos
  7. Aitana estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad en la que actuará dentro de su nueva gira
  8. Un corverano acepta dos años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una menor de 14

Dialva para Vos repite éxito y se alza con el premio "Tapa Reina"

Dialva para Vos repite éxito y se alza con el premio "Tapa Reina"

Avilés acogerá dos actividades de los premios "Princesa de Asturias"

Avilés acogerá dos actividades de los premios "Princesa de Asturias"

El auditorio del Niemeyer recupera el color blanco

El auditorio del Niemeyer recupera el color blanco

Focart, el próximo día 31 en la Casa de Cultura

El líder de CCOO de Asturias se incorpora al Puerto de Avilés

Avilés lo peta: el Palacio Valdés y el Centro Niemeyer venden el 80% de las entradas teatrales de otoño fuera del concejo

Avilés lo peta: el Palacio Valdés y el Centro Niemeyer venden el 80% de las entradas teatrales de otoño fuera del concejo

Inma brilla con luz propia: la historia de la pequeña corverana con una enfermedad ultrarrara que se la ha convertido en la heroína de un cuento

Inma brilla con luz propia: la historia de la pequeña corverana con una enfermedad ultrarrara que se la ha convertido en la heroína de un cuento

Fin de semana espectacular: Ricardo Darín y María Galiana esperan a 3.000 personas

Fin de semana espectacular: Ricardo Darín y María Galiana esperan a 3.000 personas
Tracking Pixel Contents