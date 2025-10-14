Focart, el próximo día 31 en la Casa de Cultura

Focart, el festival que ha convertido a Avilés en epicentro de la cultura urbana en Asturias, cambia de escenario y amplía su propuesta. La cita, que tendrá lugar el viernes 31 de octubre, celebrará su programación musical principal en el auditorio de la Casa municipal de Cultura y no en el pabellón de la Magdalena como estaba previsto inicialmente. Además, habrá actividades paralelas, gratuitas y abiertas a todos los públicos, que se extenderán por distintos espacios del centro de la ciudad. El auditorio acogerá los conciertos a partir de las 18.00 horas, en una jornada que fusionará música, arte y expresión callejera en un entorno renovado. Está prevista la actuación de Camin, Lopes, Safree y el dj local Jotadejota. Las entradas se venden a 17 euros más gastos de gestión.