El líder de CCOO de Asturias se incorpora al Puerto de Avilés
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria incorporará, salvo sorpresa, a un nuevo miembro en su próxima reunión. Será el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, que sustituirá a Bernardo Álvarez, responsable de CC OO del Puerto de Avilés por su jubilación.
La incorporación de Zapico se explica porque "se trata de un puerto de titularidad estatal" que además está afrontando un ambicioso proyecto de expansión, señalaron las fuentes consultadas.
El Puerto de Avilés vive además una intensa actividad logística. El pasado día 9, por ejemplo, un total de nueve barcos operaron de manera simultánea en los muelles avilesinos, con cargas y descargas de todos los sectores que utilizan las instalaciones portuarias locales para sus importaciones y exportaciones.
Más allá del plan de expansión y la actividad industrial, una de la apuestas de la Autoridad Portuaria de Avilés es la de captar escalas de cruceros. De hecho, el Puerto estuvo presente el pasado mes de septiembre en Seatrade Cruise Events, la feria de cruceros más importante de Europa que se celebró en la ciudad alemana de Hamburgo. El objetivo era establecido alianzas y sinergias con distintos operadores para intentar consolidarlas.
