El nuevo horno de Saint-Gobain costará "entre 120 y 140 millones": estos son los plazos que maneja el Principado

La inversión que la multinacional Saint-Gobain tiene previsto hacer para construir el nuevo horno-float de su fábrica de Avilés "se sitúa entre unos 120 y 14o millones de euros en total". Esto es, al menos, lo que le dijo Borja Sánchez, que es el consejero de Ciencia e Industria del Principado, a la diputada del grupo Mixto Covadonga Tomé en la comisión correspondiente de la Junta General del Principado que se reunió ayer. También le dijo: "Nuestra principal preocupación es evitar retrasos que, sobre todo, puedan comprometer los plazos de entrada de funcionamiento del nuevo horno". O sea, que el Principado quiere la nueva inversión "cuanto antes".

Administración

Este deseo, sin embargo, no es exclusivo sólo de la administración regional: la local (Avilés) también lo ha hecho constar en varias ocasiones y, por supuesto, la plantilla avilesina de la compañía, que desde hace meses ve cómo pasa el tiempo, y el viejo horno –es de 2008– va acabando su fuerza y no hay recambio que comprometa el porvenir para una de las principales compañías de la comarca.

Garantías

"Lo que resulta fundamental es garantizar la inversión en ese nuevo horno-float porque es lo que va a garantizar el futuro de la factoría", insistió el responsable de la política industrial de la región. Esta garantía, lo admitió, pasa por levantar el proyecto para la nueva infraestructura que han diseñado los ingenieros de Avilés de acuerdo con los de la DTI, esto es, el departamento técnico central, el de París –ciudad donde está la sede de la matriz de Saint-Gobain–. Este proyecto ya está sobre la mesa de los que deciden y, poco a poco, se van conociendo algunos detalles: lo previsto es que el nuevo artilugio –el corazón de la fábrica– cuente con una capacidad de 850 toneladas; esto significaría 200 más que el horno actual. Según fuentes consultadas, los trabajos de la nueva obra podrían requerir doce meses y eso significa que durante ese tiempo Avilés no producirá nuevo vidrio, pero esto no significa que la fábrica pare. Durante las averías de este pasado verano, el horno paró, pero los trabajos continuaron con vidrio de importación (de Francia, últimamente, donde la multinacional mantiene su operatividad).

Ministerio

Borja Sánchez recordó a la diputada: "El Ministerio de Industria lo que ha garantizado es que va a poner a disposición de la inversión un instrumento de apoyo, que es justamente el que está asociado al PERTE de descarbonización". El titular de la cartera, el socialista Jordi Hereu, estuvo este verano en Avilés (conoció los trabajos de recuperación de la Muralla). Entonces, al hilo precisamente de las dos averías, apuntó:"Disponemos de los PERTE de descarbonización y de otros instrumentos para que puedan acometer, si así lo deciden puedan modernizar sus infraestructuras".

En la primavera del año pasado, la alcaldesa de Avilés, se había reunido en Madrid, precisamente con Hereu. Al terminar el encuentro dijo a la prensa que el Ministro había "adquirido el compromiso de ayudar a consolidar un proyecto industrial para Saint-Gobainen la planta de Avilés". Y añadió: "Este es un apoyo que tiene que ver con lo que cada administración tiene que hacer".

Proyectos estratégicos

Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) son un instrumento de colaboración público-privada para impulsar iniciativas innovadoras en sectores clave de la economía española. El PERTE de descarbonización puede llegar a subvencionar un 65% de una nueva inversión, un 80% si el proyecto es de I+D. El consejero Sánchez señaló a este respecto que el nuevo horno "tiene que ser una instalación que incorpore tecnología avanzada, que esté diseñada, además, para ser de bajas emisiones porque, justamente, lo que tiene que tratar es de ir superando problemas técnicos que surgen en este tipo de instalaciones que trabajan a una temperatura extremadamente alta".

Covadonga Tomé reclamó al representante del Principado que atendiera la próxima negociación del convenio (la dirección ha propuesto y una bajada de los sueldos de un 20%). Sánchez respondió que se pondrían a ello: "Queremos que se garantice unas condiciones dignas y un empleo tanto estable como de calidad para los trabajadores".