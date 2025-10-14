Fin de semana espectacular: Ricardo Darín y María Galiana esperan a 3.000 personas

Hace tiempo que los espectáculos "Yo lo que quiero es irme a Francia", de Elisabeth Larena, y "Escenas de la vida conyugal", de Ingmar Bergman, vendieron todas las entradas que tanto el teatro Palacio Valdés como el Centro Niemeyer habían dispuesto para estos próximos días. El primero de los dos espectáculos lo protagoniza María Galiana y el otro, Ricardo Darín.

"Yo lo que quiero es irme a Francia" supone un estreno absoluto (el día 17) y "Escenas de la vida conyugal" (el día 15), un estreno en Asturias. Ambos montajes van a coincidir dos días consecutivos en el calendario cultural avilesino: el viernes y el sábado,(20.00 horas). Avilés espera con todo esto una fiesta redonda con 3.000 invitados.

La obra de Larena supone el regreso de María Galiana a Avilés. El teatro Palacio Valdés es un escenario muy proclive a la actriz andaluza. De hecho, ha estrenado en la ciudad varios montajes: "La reina de la belleza de Leeane", del irlandés Martin McDonagh fue el último de ellos y, fue, además, su última colaboración con Juan Echanove, que dirigió el espectáculo (2024). Antes, sin embargo, había hecho lo propio con "El abrazo", una comedia de Christina Herrström que dirigió Magüi Mira.

El espectáculo de este fin de semana supone el debut en la dirección escénica de la actriz Elisabeth Larena. Aparte de dirigir, Larena también escribe una historia que se desarrolla principalmente en el velatorio de Pilar (el papel de María Galiana).

Esta mujer deja una herencia que destapa la razón de la tragedia que afecta a tres generaciones distintas, de hecho, la obra muestra cómo el pasado no resuelto y el silencio impuesto moldean la vida de las mujeres en una familia española de la Guerra Civil y el franquismo hasta el momento presente.

El montaje que inicia en Avilés su gira está protagonizado, junto a Galiana, por las actrices Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Ledicia Sola.

María Galiana en Avilés, en la presentación de "La reina de la belleza de Leeane". / R. S.

"Escenas de la vida conyugal"

El montaje que el Niemeyer acoge del miércoles al domingo próximos (del día 15 al 19, todos con todo el papel vendido todos los días) llega por primera vez a Asturias.

La versión teatral de la película de Bergman –en España se llamó "Secretos de un matrimonio" y se estrenó en 1973: Liv Ullmann y Erland Josephson fueron los protagonistas– es de los primeros de los ochenta.

Darín y Pietra, sin embargo, se subieron por primera vez al escenario con este texto en 2013, lo hicieron bajo las órdenes de la actriz Norma Aleandro, que es una leyenda de la interpretación (fue la novia de "El hijo de la novia", pero también estuvo en "La historia oficial", el primer Oscar argentino, la apertura del país tras los años de la Dictadura). Aleandro fue Mariana en 1992, entonces sólo como actriz.

El teatro Maipo de Buenos Aires, uno de los principales de la capital argentina –está a dos pasos del obelisco, una de las señas de identidad de la ciudad–, acogió aquellas primeras funciones. De entonces acá los dos actores han protagonizado más de setecientas funciones.

El montaje se centra en Juan y Mariana, que cuentan al público las escenas íntimas que han conformado su matrimonio. Se da la circunstancia de que todo esto lo hacen después de su divorcio.

En un ámbito atemporal y sin referencias concretas a ninguna época, se entregan a un juego en el que alternativamente son actores y personajes, traspasando la cuarta pared y haciendo cómplices a los espectadores, que inevitablemente se ven reflejados en muchas de las situaciones.

La gira que llega a Avilés comenzó en Madrid este pasado 3 de septiembre. Esta semana pasada representaron en Valencia.