Hace ahora treinta y tres años se estaba luchando con la marcha de Hierro defendido la siderurgia, pasan los años y nos encontramos en un momento crucial de Arcelor y vemos con inquietud que sigue habiendo nubarrones en Arcelor.

En estos momentos se está dilucidando en Europa el futuro donde el gobierno de España y el asturiano están haciendo todo el esfuerzo para clarificar el futuro, poniendo en la mesa mucho dinero para que se hagan las inversiones necesarias.

Ahora Arcelor Mittal no tiene excusas para hacer esas inversiones necesarias y despejar el futuro, Arcelor es el pulmón de Asturias que en estos momentos tiene un futuro industrial importante. Asturias tiene fábrica de armamento, astilleros, Asturiana de Zinc, Fertiberia y los eólicos con Windar Renovables a la cabeza entre otros. Asturias tiene en estos momentos un futuro industrial importante, pero es muy importante seguir luchando y despejando el futuro, y cabe destacar al presidente del puerto de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, que junto al gobierno de España está poniendo el puerto para que las inversiones importante de Renovables puedan desarrollarse sin problemas, aparte de todo lo que sale de Arcelor. Asturias tiene futuro y este gobierno apuesta por ello mientras otros, solo están preocupados de ver como derriban al gobierno pero sin hacer nada por los que los asturianos nos jugamos tanto en estos momentos, Asturias tiene futuro a pesar de los agoreros.