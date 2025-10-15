Avanzan las obras de mejora del puente de San Sebastián
Avanzan las obras de conservación del puente de San Sebastián, como se puede observar en la imagen superior. Esta infraestructura permanecerá cerrada al paso hasta el 22 de noviembre. Será para completar la mejora con trabajos de limpieza, restauración de las zonas afectadas por corrosión, aplicación de pintura y mejoras para prevenir la acumulación de agua, que favorece el deterioro de los materiales. El puente de San Sebastián es el principal acceso peatonal al Niemeyer.
