Avilés abandera un congreso nacional sobre el uso de IA en la administración

Avilés es pionera en el uso de las nuevas tecnologías en la administración local. Eso ha llevado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su Comisión de Digitalización, Innovación, Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno Local, a elegir la ciudad para organizar las jornadas de formación "Cómo incorporar la Inteligencia Artificial (IA) en los gobiernos locales". Se celebrarán esta semana –jueves y viernes– en Espacio Maqua.

Población

En estas jornadas se expondrán estrategias de implantación de la Inteligencia Artificial llevadas a cabo en entidades locales de distintos tamaños y con diferentes modelos de prestación de servicios. Está prevista la participación tanto de grandes urbes, como Madrid, como de ciudades de tamaño mediano (Granda, Castellón o Logroño, por citar algunos ejemplos), así como de organismos autonómicos y diputaciones provinciales.

Hojas de ruta

A lo largo de las dos jornadas en que se dividirá el encuentro se expondrán las hojas de ruta que cada una de estas administraciones públicas ha definido para la paulatina incorporación de las tecnologías de IA en sus respectivas organizaciones, según explicó ayer la concejala de Nuevas Tecnologías en Avilés, Raquel Ruiz. Asimismo, se explicará por qué es necesario definir esa planificación dentro de la estrategia de ciudad, llevando a cabo una aplicación inteligente de la IA en ámbitos tan complejos como la contratación, entre otros.

Normativa

Durante las jornadas se revisará también la normativa que, a nivel europeo, regula el uso de esta tecnología, así como la importancia de la gobernanza del dato como garantía de una correcta utilización de la información que se maneje.

Y en Avilés

El Ayuntamiento de Avilés , en concreto, presentará en este evento sus iniciativas en IA enfocadas a mejorar la simplificación administrativa, la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía y la proactividad en las decisiones, así como la colaboración con otras administraciones públicas materializada en el proyecto ALIA, con el Ministerio de Transformación Digital para el desarrollo de una IA en castellano, o la mejora del Servicio de Turismo del Ayuntamiento con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Gobierno del Principado de Asturias para implementar una herramienta de recomendaciones turísticas basada en inteligencia artificial.

Para la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, "que Avilés sea la sede escogida por la FEMP para acoger esta formación supone un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando en el ámbito de la transformación digital. La Inteligencia Artificial no es futuro, es presente, y debemos estar preparados para integrarla de manera ética, responsable y útil en la gestión pública. Este encuentro nos permitirá aprender de experiencias de otras ciudades y organismos, al tiempo que posiciona a Avilés en la vanguardia del debate sobre innovación y buen gobierno".

Turismo

En la cita participarán "unas doscientas personas", según Ruiz, que valoró también la repercusión de estas jornadas en el sector turístico.