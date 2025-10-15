Avilés ya sabe a cuántos seguidores de Aitana espera el próximo verano (son miles)

"El último de fila", el clásico dúo formado por Manolo García y Quimi Portet, vuelve a los escenarios el próximo año 2026, y lo hace "tras prácticamente tres décadas de ausencia", declaran ellos mismos en su propia web (se separon en 1998). Para celebrar el festejo, el dúo ha montado una gira que va a parar en el prado del pabellón de La Magdalena el próximo 20 de junio. Les están esperando 18.000 personas (cinco mil y pico, sentadas) que agotaron todo el papel en sólo unos pocos días.

Los cantantes Manolo García y Quimi Portet. / Ricardo Rubio - Europa Press

Esto va a ser el principio de un verano "de restallu" y es que solamente seis días después del recital de los autores de "Como un burro aparcado en la puerta del baile", el día 26 de junio, la cantante Aitana, la del "Cuarto Azul" –"No quiero viajes entre las estrellas. / Yo nunca me consideré una de ellas. / Me cuesta tanto desaparecer, / mejor me voy para poder volver"–, se subirá al mismo escenario: el lunes que viene se abre la preventa –lo estará así hasta el miércoles 22– y es que el Ayuntamiento de Avilés espera que la vuelta de la catalana a la ciudad concite el aplauso de 20.000 personas.

Una imagen promocional de "Café Quijano". / LNE

De este modo, dos conciertos capitales serán la mecha de este verano avilesino que viene. Y todavía se desconoce la lista de invitados de, por ejemplo, el décimo quinto Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de terror y de ciencia ficción. O los que van a acudir al nuevo La Mar de Ruido, a La Grapa o al Intercéltico.

"Café Quijano"

Sin embargo, el verano musical avilesino no se va a hacer con la exclusiva de los conciertos de doble salto mortal. "Café Quijano", el trío leonés de "La vida no es la la la" y "La Lola", vuelve otra vez a un escenario que hace años que le es propicio: el del auditorio del Centro Niemeyer (en él han tocado en 2017, 2019, 2022 y 2023). Será el próximo 26 de abril. Unas semanas antes –en enero– el trío que viaja con "Miami 1990", actuará en Gijón.

Los dos grandes conciertos de comienzos del próximo verano van a suponer un cambio en la oferta de los espacios escénicos de la ciudad: el pabellón de La Magdalena vivió este año varios plenos: "La Raíz", "Pecos", "Melendi" y "Camela".

Lo previsto es que el exterior del pabellón se transforme por unas horas en un verdadero estadio: la expectación despertada por la afición es la que ha reorganizado los espacios musicales de tal modo que ha permitido ensayar espacios tan nuevos como unos prados que hasta la fecha sólo habían servido para acoger pruebas animales durante el Certamen de Ganado de San Agustín y durante dos ediciones del Reggaeton Beach Festival (la suma de una decena de recitales seguidos). Así que Aitana va a tocar en Avilés lo que no pudo hacer en el Bernabéu (se fue al Metropolitano).

Nuevos espacios

La planificación municipal para los dos asaltos musicales que abrirán el verano que viene está empezando. Y es normal: cada uno de los recitales juntará en Avilés a tantas personas como viven (más o menos) en el concejo de Castrillón. "El último de la fila" contará con más de 5.000 aficionados sentados en gradas y unas 13.000 de pie. El concierto de Aitana –unos días después– irá más o menos por los mismos derroteros, aunque todavía no se ha abierto el calendario para la compra de entradas.

La preventa del concierto de la catalana está prevista para los días 20, 21 y 22 de este mes, o sea, entre los próximos lunes y miércoles. A las 10.00 horas del primero de estos días,se abre el plazo para lo usuarios de la tarjeta Aitana. Ese mismo día, pero desde las 12.00 horas, se incorporarán los usuarios de la tarjeta SMUSIC. El día 22 a las 9.49 horas se cierra la preventa y comienza la venta efectiva.