La Carriona pide a IU rehabilitar las casas de maestros
Los vecinos reclaman que se acometa una reforma integral en la zona de La Pedrisca
I. G.
La secretaria de Organización de IU Avilés, Llarina González, y el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, mantuvieron ayer una reunión con los vecinos de La Carriona, la última de la ronda que iniciaron hace meses. Según expresó González, una de las propuestas que trasladó la asociación vecinal fue la rehabilitación de las antiguas casas de maestros del barrio para "conseguir más viviendas".
"Una de las principales demandas que nos trasladaron es la urbanización de la parte baja del barrio para adecuar así aceras, saneamientos, accesibilidad con el fin de dignificar y facilitar el tránsito, sobre todo atendiendo a la zona de La Pedrisca", expresó la secretaria de Organización de IU Avilés, que enfatizó otra de las cuestiones objeto de la reunión como es el caso de la población envejecida y la soledad no deseada que afecta a las personas mayores. Durante el encuentro, IU y los miembros de la entidad vecinal destacaron además las actuaciones a desarrollar con los fondos europeos que supondrán una inversión de más de cinco millones para el barrio. n
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
- Aitana estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad en la que actuará dentro de su nueva gira
- Cambio de cara en uno de los negocios centenarios de Avilés: esta será la nueva versión de La Colosal
- Hacen falta manos para recoger el kiwi asturiano, que es muy apreciado en España y afronta una 'buena campaña
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Multan a una ciclista en Avilés con 90 euros y le lleva la grúa la bici por atarla a una farola
- Dos kilómetros de atasco en la autopista 'Y', a la altura de Tabaza, tras la caída de un motorista