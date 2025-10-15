La Carriona pide a IU rehabilitar las casas de maestros

La secretaria de Organización de IU Avilés, Llarina González, y el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, mantuvieron ayer una reunión con los vecinos de La Carriona, la última de la ronda que iniciaron hace meses. Según expresó González, una de las propuestas que trasladó la asociación vecinal fue la rehabilitación de las antiguas casas de maestros del barrio para "conseguir más viviendas".

"Una de las principales demandas que nos trasladaron es la urbanización de la parte baja del barrio para adecuar así aceras, saneamientos, accesibilidad con el fin de dignificar y facilitar el tránsito, sobre todo atendiendo a la zona de La Pedrisca", expresó la secretaria de Organización de IU Avilés, que enfatizó otra de las cuestiones objeto de la reunión como es el caso de la población envejecida y la soledad no deseada que afecta a las personas mayores. Durante el encuentro, IU y los miembros de la entidad vecinal destacaron además las actuaciones a desarrollar con los fondos europeos que supondrán una inversión de más de cinco millones para el barrio. n