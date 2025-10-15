El comité de Windar avisa: es "inaceptable" el despido de 25 trabajadores

El comité de empresa de Windar Wind Services (WWS) mostró ayer "su profunda indignación y desasosiego ante el mantenimiento por parte de la dirección de los 25 despidos previstos, cuando apenas queda una semana para cerrar el período de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE)" propuesto por la dirección del grupo.

Recordaron los representantes de los trabajadores que entre los afectados por la amenaza de despido "se encuentran compañeros y compañeras que hace menos de un año se desplazaron a Fene (La Coruña) por decisión de la empresa, para sacar adelante la producción y cumplir los compromisos del grupo". Señalaron, en este sentido, que todos ellos "lo hicieron con sentido de responsabilidad, dejando atrás a sus familias y asumiendo un esfuerzo enorme para responder a una necesidad urgente" y, pese a ello, la "empresa les paga" ahora con un despido.

El comité calificó esta decisión como "profundamente injusta y moralmente inaceptable" y todo esto porque, según el criterio del órgano de representación de la plantilla, carece de "justificación industrial". Asegura, de hecho: "el mercado mundial de estructuras y cimentaciones eólicas marinas no atraviesa una crisis estructural, sino un bache temporal, con más de 40 gigavatios en subastas previstas entre 2026 y 2028 en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos o Japón". Aseguró el comité también que "estos proyectos generarán una demanda masiva de torres y cimentaciones" como las que produce la compañía envuelta ahora en una propuesta de despidos masivos: "La empresa debería apostar por medidas temporales", concluyó.