Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo

El cadáver de una mujer fue hallado ayer a media tarde en un piso de la avenida de Portugal, en el céntrico barrio del Carbayedo y a pocos metros de la comisaría de la Policía Nacional de Avilés. Fue en un primer piso del portal número 39. El hallazgo del cadáver, que supuestamente se corresponde con una mujer sexagenaria, fue motivado por un fuerte olor que inundaba la comunidad. "Olía mal la escalera desde hace un tiempo", señalaron los vecinos del entorno que, en corrillo, no daban crédito a lo sucedido. "Hace unos días murió un hombre ahí cerca, donde el paso de peatones, el barrio está gafado", señalaron otros.

La mujer fallecida, según los vecinos del entorno, era "reservada y vivía sola". "Vivió muchos años en El Pozón hasta que vino a vivir para el Carbayedo", exponían a la vez que recordaban que la fallecida trabajó en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) sin poder precisar la labor que realizaba en el centro hospitalario avilesino. También indicaron que hacía pocos años que disfrutaba de su jubilación. Nada más.

Una dotación de Bomberos de Asturias llegó al entorno de la vivienda sobre las 18.00 horas, supuestamente alertados por los vecinos de la comunidad de propietarios del número 39 de la avenida de Portugal, un edificio de dos alturas que cuenta en su planta baja con un establecimiento hostelero y una tienda de ropa infantil.

Los bomberos accedieron al interior de la vivienda a través de una ventana. Aprovecharon que la persiana de un cuarto no estaba del todo cerrada para acceder al primer piso, donde minutos después hallaron el cadáver de la sexagenaria.

Dos agentes de la Policía Nacional permanecían en la puerta del portal. Justo enfrente, en la mediana de ese cruce de la avenida de Portugal con la calle Ramón y Cajal, un vehículo de la Policía Científica estaba estacionado al tiempo que un equipo de agentes recababa las pertinentes pruebas en el interior de la vivienda.