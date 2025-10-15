Izquierda Unida acusa al PP de Castrillón de "usar el coche de la Policía Local como taxi privado"

"El equipo de gobierno ha usado el coche de la Policía Local como taxi privado", denuncia Izquierda Unida de Castrillón. Según el partido liderado por Yasmina Triguero, tanto el alcalde del concejo, Eloy Alonso, como varios concejales de la corporación utilizaron, durante el pasado domingo, uno de los vehículos policiales para trasladarse del Ayuntamiento al cuartel de la Guardia Civil en Piedras Blancas. Posteriormente, siempre según la versión de IU, la comitiva se dirigió a la fiesta de la Benemérita en Salinas para, finalmente, regresar al consistorio.

"Nosotros hacemos un uso más comedido y racional de los desplazamientos", defiende Nuria González-Nuevo, que explica a LA NUEVA ESPAÑA lo sucedido. "Efectivamente, al acto de la Guardia Civil de Piedras Blancas fuimos en el coche policial, pero por algo muy simple, por economía de recursos. Allí hay muy poco aparcamiento y el jefe de la Policía Local tenía que ir también, por lo que decidimos ir todos en el mismo vehículo", cuenta la portavoz del PP, que asegura que, al acto posterior en Salinas, cada miembro del equipo de gobierno fue por su cuenta. De hecho, dos de los concejales presentes residen en la localidad. "El vehículo policial siempre estuvo a disposición de lo que hiciese falta", destaca la concejala.

Para González-Nuevo este intento de polémica por parte de Triguero corresponde a "una oposición ruin y vengativa". Además, la popular recuerda que "el equipo de gobierno anterior contaba con un funcionario que hacía de chofer, algo que el actual alcalde suprimió". "Tanto el alcalde como los concejales vamos a los sitios en nuestros coches y raramente pasamos los gastos", asegura la concejala. El Ayuntamiento tiene un coche municipal, cuenta, del que solo hace uso el alcalde, y si lo usa siempre va él mismo conduciendo. "Le pedimos a Izquierda Unida que aclare por qué necesitaban chofer y, además, que explique por qué antiguos concejales que ya no forman parte del Ayuntamiento hacían uso del garaje del consistorio. Les tuvimos que pedir que nos devolviesen el mando del garaje", clama la popular, que cree que este episodio corresponde más "a la desesperación de Izquierda Unida para que no se hable, por ejemplo, de la baja del IBI que va a tener todo Castrillón".

Polémica en la fiesta del Pilar

