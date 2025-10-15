La literatura escrita por mujeres, reinvidicación juvenil

Fluyen los versos, fluye la prosa y todos ellos escritos por mujeres en el salón de actos del Centro de Servicios Universitarios para celebrar el día mundial de las escritoras. El alumnado de los cinco institutos públicos de Avilés fue el encargado de poner voz a diversas obras literarias y todo ello para reivindicar el papel de la mujer en el campo literario. Hubo lecturas de textos de Carmen Martín Gaite, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Concha Méndez, Jane Austin, Emily Dickinson, Alki Zei, Mary Shelley,... para "dar visibilidad a las letras escritas por mujeres" y reivindicar que "no solo hay escritores hombres, que son los más conocidos". Más de una quincena de jóvenes participaron en la actividad y solo dos de ellos eran chicos, Pelayo Granda, del IES Virgen de La Luz e Iker Camacho, del IES La Magdalena.

El acto fue organizado por el club de lectura "Una habitación propia" y la encargada de dar el pistoletazo de salida a las lecturas fue Mari Luz Pérez Garrido, miembro de ese colectivo, que recitó un fragmento de "La señora Dalloway", de Virginia Woolf. Una a una o en parejas como la de Dana Pérez e Iker Camacho subieron al estrado para leer. Nekane Gutiérrez leyó un fragmento de "Frankenstein" e Ingrid Pereda hizo lo propio con "Matar a un ruiseñor" e Irene Sánchez con "Campana de cristal" de Sylvia Plath, y Deva Avello con "Orgullo y prejuicio" de Jane Austin. Hanna Michelle Navarro leyó el poema "El amor es un bote de cristal" y Yirianni Castillo puso voz a un texto de "El viento comenzó a mecer la hierba" de Emily Dickinson y así hasta sumar diecisiete voces jóvenes de los institutos avilesinos de La Luz, Carreño Miranda, La Magdalena, Número 5 y Menéndez Pidal.

"Hay que reconocer el talento de muchas escritoras, que algunas están invisibilizadas frente a los hombres escritores", reflexiona el alumnado participante en esta initiciativa que invita "no solo a reonocer el papel de la mujer, sino que también anima a la lectura, que es divertida y sirve para aumentar la creatividad y mejorar la ortografía".