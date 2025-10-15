Luanco será este fin de semana el "templo" del jazz en su I edicion

Gozón se convertirá este próximo fin de semana en un lugar de culto al jazz, y lo hará a lo grande, con conciertos, exposición, presentación de un libro y sesiones colectivas. Es el I Gozzon Jazz Festival , impulsado por la asociación Blue hour Jazz Club.

El colectivo fue el resultado de "charlas y reuniones entre algunos de los actuales miembros de club, donde el jazz salía de manera recurrente. Nos fuimos dando cuenta de que había un caldo de cultivo, un interés en el pueblo por el jazz y que podíamos hacer algo al respecto. También constatamos que en Luanco, pese a ser un pueblo con cultura musical desde hace generaciones, adolecía de una oferta cultural como tal y nos pusimos a ello", relata Jorge Monasterio, vicepresidente del club. Aquellas reuniones, como ahora, se celebraban generalmente el último viernes de cada mes en La Trastienda Rural, en San Jorge de Heres.

La ilusión de estos amigos era organizar una festival de jazz, y decidieron organizarse como asociación, "para poder hablar con las administraciones", y de ahí surgió el primer festival de jazz que se celebrará en Luanco.

El viernes, a las 19.00 horas, se inaugurará la muestra "Exposición Iconos del Jazz", de Fran Moreno en el Espacio Pilatos; a las 19.45 horas, se presentará el libro "Baron’s Court", de Terry Taylor, a cargo del colectivo bruxista en la plaza La Baragaña. A las 21.00 horas, concierto de Aknot en ese mismo espacio, y a las 23.30 horas, sesión jazz colectivo bruxista djs, bar de fran.

El sábado, a las 12.30 horas, charla Jazz Latino con Luis Cavernícola más sesión dj bar Malicia. Por la tarde, a las 19.30, actuación del grupo de ópera infantil "La Federica" versión jazz, en plaza La Baragaña. A continuación, concierto de Fernando Arias Trio, y a las 23.30,para cerrar, horas sesión jazz dj’s blue hour jazz club.n