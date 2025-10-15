María Galiana vuelve a Avilés: será la difunta Pilar en "Yo lo que quiero es irme a Francia"

Elisabeth Larena, que es la autora de “Yo lo que quiero es irme a Francia”, confesó, en la presentación de esta primera obra suya -su estreno en España es este viernes, a las 20.00 horas: en el teatro Palacio Valdés- era “un poco surrealista”. Y dijo más, dijo que este espectáculo suyo “tiene tonos realistas, pero la idea de base es bastante loca”. Y es que, de lo que habla es de que todo empieza en un velatorio: en el de Pilar. Y a Pilar, paradójicamente, le da vida la actriz María Galiana, que es una clásica de la escena avilesina y todas las demás. “He trabajado en Avilés cinco veces”, apuntó la popular actriz sevillana. “La primera vez fue con una ‘Yerma’ de Miguel Narros”, añadió. Y, señalando a Antonio Ripoll, el antiguo director del Palacio Valdés, subrayó: “Este señor y yo nos conocemos desde 1997”. La Galiana ya tiene noventa, el año pasado fue la malvada de “La reina de la belleza de Leeane”, este fin de semana no sucederá lo mismo. Empezará muerta, pero sobre la escena.

“Yo lo que quiero es irme a Francia”, en palabras de Larena, es una tragicomedia: “Yo la llamaría más tragicomedia que comedia”. “Pasamos de un sitio a otro de una manera muy rápida, es una obra sin transiciones prácticamente, donde el punto de partida me parece ya bastante fuerte y si no hubiera momentos de comedia, sería un dramón”. La producción se presenta este viernes y repite el sábado. “Todos queremos estrenar en Avilés”, recalcó María Galiana, que explicó: “Desde hace años me lo preguntaba: ¿por qué querrán ir a Avilés? Y luego lo he descubierto: tenemos la seguridad de que se va llenar el teatro”, subrayó la protagonista. Y eso es lo que va a suceder estos dos próximos días. “Es alucinante que en Avilés, que no sé cuántos habitantes tiene, ni tampoco me importa, haya gente abonada al teatro”.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, se encargó de introducir la rueda de prensa de presentación y así es cómo dijo: “Nos dicen que somos un teatro de estreno, pero muchas veces los estrenos no los buscamos: nos encuentran”. Y este que protagoniza María Galiana es el primero de esta temporada otoñal.

El espectáculo que abre el ciclo otoñal del EscenAvilés cuenta con un reparto que encabeza María Galiana y que completan Nieve de Medina, Ana Mayo y Alicia Armenteros. Las cuatro, bajo la batuta de Larena que, de normal es actriz, y que conoció a Galiana cuando ambas coincidieron en “Cuéntame”. “Irene Visedo es íntima amiga mía”, confesó Larena. “Cuando estaba ya la obra escrita, ya estaba Contraproduccións en el proyecto, Contraproducción, empezamos a buscar la protagonista de esta historia. Y entonces dije: ‘Joder, María sería un sueño’. Yo pensaba que me iba a decir que no: porque soy debutante. Pensé que María no iba a querer lanzarse a algo así, pero se leyó el texto, me dijo que sí, y fue uno de los grandes momentos. Me acuerdo que estaba en Málaga de vacaciones y me puse a bailar en la calle”. Y, luego, mirando a Galiana, terminó su relato: “Estaba hablando contigo. Y me puse a bailar”.

Contraproduccións no es la primera vez que visita el teatro Palacio Valdés: en 2022 estrenó la versión en castellano de “Cigarreras”, un drama de mujeres basado en un relato de Emilia Pardo Bazán que fue un gran éxito en Galicia y que, a partir de la función avilesina, recorrió el país.

María Galiana

A María Galiana, que no cesa en su empeño de vivir sobre las tablas, el espectáculo que se presenta en Avilés le pareció “extraordinariamente original”. Y también “bastante novedosa” y esto es así porque “Yo lo que quiero es irme a Francia” “se sale de todos los cánones: de exposición, nudo y desenlace”. Y explicó también: “No cuenta; a través de los personajes obliga al espectador a que vaya pensando por qué dice eso, a qué viene, qué significa, qué trascendencia puede tener aquello de lo que están hablando. Y eso a mí me parece extraordinario, porque es una cosa, digamos, que va de fuera adentro”. Y concluyó su mucho apego por el espectáculo en el que se ha embarcado: “Si a eso añadimos que somos cuatro mujeres: dos chicas jóvenes, una mujer de mediana edad, digamos madura, o como quiera llamarse, y la vieja que soy yo, pues resulta un contraste extraordinario”.

Y aclaró: “No es una función sobre la Guerra Civil, porque inmediatamente los periodistas lo reducen todo. Es una cosa que intuye cómo era la sociedad en ese momento, en esa época, a través de mujeres”, añadió Galiana.“La verdad es que estoy muy contenta de lo escrito y, sobre todo, con el reparto que tengo, que me acompaña y que han hecho crecer mucho más los personajes de lo que yo tenía en la cabeza. Esas son las sorpresas que te dan los ensayos cuando llega una actriz y empieza a trabajar sobre ese personaje: te lleva a lugares que no habías planteado cuando estabas escribiendo”.