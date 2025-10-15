Monteserín se reúne con el coronel Moreno del Valle
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, recibió ayer al Delegado de Defensa en Asturias, el coronel Jesús Moreno del Valle, en Alcaldía. Moreno del Valle, quien fuera durante tres años comandante del Batallón "San Quintín" del Regimiento "Príncipe" número 3, con base en el Acuartelamiento "Cabo Noval" (Siero), tomó posesión de su cargo a mediados del mes de septiembre. En la imagen superior, el saludo entre ambos.
