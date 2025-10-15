Los planes definitivos de la Universidad Nebrija en Avilés: 60 plazas presenciales y una promesa de "formación de excelencia"

Montserrat Gomendio, flamante rectora de la Universidad Nebrija, debuta en el cargo con un proyecto heredado de su antecesor, el asturiano José Muñiz: el desembarco de la Universidad Nebrija en Avilés. Con el "semáforo" en verde del Gobierno regional –anteayer se aprobó el decreto que autoriza la apertura del centro adscrito a la institución académica– Gomendio ya se ha puesto a trabajar para que el próximo curso abra sus puertas en Avilés el grado de Enfermería con sesenta plazas presenciales. En la medida de lo posible, avanzaron ayer, el personal de administración y servicios se contratará en la región.

Talento

"Para la Universidad Nebrija es una excelente noticia la autorización de nuestro centro adscrito en Avilés. Detrás del proyecto hay mucho trabajo y un gran equipo de profesionales que se ha esforzado en poner en marcha una propuesta enriquecedora para la región, que pueda atraer y formar talento y dinamizar la oferta educativa de la ciudad. Nuestro objetivo es llevar la formación de excelencia que caracteriza a nuestra institución al nuevo centro avilesino, en el que mantendremos nuestro compromiso irrenunciable con el rigor, la calidad y la innovación", sentenció Gomendio.

Agradecimientos

Agregó, al hilo: "Queremos agradecer expresamente tanto al gobierno del Principado como a la alcaldesa de Avilés (Mariví Monteserín) los pasos que se han dado para que este proyecto pueda ver la luz y redundar en provecho de toda la comunidad asturiana. También estamos muy contentos y agradecidos de recibir las numerosas muestras de apoyo que nos ha hecho llegar la sociedad avilesina, que está acogiendo el proyecto con mucha ilusión".

Dos años

La institución académica cuenta ahora con dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado, trámites que las entidades Nebrija iniciarán tan pronto como el decreto aprobado este martes se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Se iniciará también, avanzaron, la solicitud de modificación del título de Enfermería para su implantación en Asturias. "La Universidad está trabando intensamente para cumplir todos los requisitos de la normativa vigente con la mayor agilidad", precisaron.

Inicio de curso

El grupo Nebrija tiene previsto que la inauguración del grado de Enfermería se produzca en septiembre de 2026, inicialmente en el Espacio Maqua y en la casa de Álvarez Acebal, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La ubicación definitiva de Nebrija en Asturias será en el Palacio de Camposagrado de Avilés, una vez que terminen las obras de construcción del nuevo Centro de Bellas Artes del Principado de Asturias en Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y este organismo se traslade a su nueva sede. Este cambio está previsto para 2027.

El grado en Enfermería se abrirá con 60 plazas presenciales "y se caracterizará por los mismos criterios que rigen el modelo Nebrija en Madrid: excelencia docente, formación personalizada, innovación y apuesta por la investigación".

Español

El centro adscrito de Nebrija en Avilés se suma a las iniciativas que ya está desarrollando en la ciudad el Centro Nebrija del Español, con cursos de español y cultura española para extranjeros. Pero la inminente llegada de esta institución académica ha sido recibida con una de cal y otra de arena en la ciudad.

Reacciones

Daniel González, presidente de la Cámara, calificó de "excelente noticia" que la Nebrija atraque de forma permanente en Avilés. "La ciudad sumará mucho más que estudiantes en sus calles. El impacto en positivo de imagen de ciudad gana enteros", dijo. Destacó González la "inversión y creación de decenas de empleos, con un gasto estimado por estudiante de entre 800 y 1300 euros mensuales incluido el alojamiento". Consideró a su vez a los estudiantes "los mejores embajadores". También valoró el impacto demográfico: "Las ciudades universitarias son más atractivas para la captación de nuevos residentes". "La universidad abre la ciudad al mundo", precisó.

Esther Llamazares, portavoz del PP, afirmó de la llegada de la Nebrija: "Es una buena noticia que, por una vez, se aparque el sectarismo ideológico que tanto ha condicionado las políticas educativas de los últimos años, y se adopte una decisión que abre la región al futuro. La llegada de universidades como Nebrija o Alfonso X el Sabio supone un paso adelante hacia un modelo educativo más libre, competitivo y adaptado a las necesidades reales de los estudiantes y del tejido productivo asturiano. Significa ampliar oportunidades, atraer talento y ofrecer nuevas vías de formación en ámbitos como la sanidad, la ingeniería o la tecnología".

Por contra, Agustín Medina, portavoz de IU en Avilés, mostró su oposición a la implantación de la Universidad privada en Avilés. "Consideramos un despropósito y un auténtico fraude de ley que a una universidad madrileña como la Nebrija se le permita adscribirse a sí misma un centro en otro distrito universitario completamente ajeno al suyo, como es el caso de Asturias", argumentó. Dijo además: "La Universidad Nebrija, como buena empresa privada que es, pretende implantarse en Avilés en base al nicho de negocio que detecta en sus estudios de mercado, es decir, a criterios exclusivos de rentabilidad".

De la misma opinión, David García, portavoz de Podemos en Avilés: "Esta decisión (la autorización del Gobierno autonómico a la Nebrija) representa un grave retroceso en el compromiso con la educación pública y con la igualdad de oportunidades para la juventud asturiana. Nos preocupa la alfombra roja que se le está poniendo a la universidad privada mientras no se atiende a las necesidades de la educación pública; recordemos que la Escuela Superior de Arte sigue sin los accesos prometidos". Y una advertencia: "Desde Podemos Avilés instamos a las fuerzas progresistas a reflexionar sobre su papel en el Gobierno, si se sigue avanzando en este modelo de privatización encubierta, será legítimo preguntarse bajo qué condiciones se puede seguir apoyando un gobierno del Partido Socialista.

Entre tanto Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, celebró la próxima llegada de la Nebrija a Avilés con el Grado de Enfermería. "Estamos seguros de que a pesar del berrinche de la extrema izquierda avilesina su llegada solo traerá beneficios a nuestro municipio: jóvenes talentos, promoción económica y una cantera de sanitarios que sin duda tanta falta hacen a nuestra región". En caso de Riola, una recomendación, en este caso dirigida a la concejala de Vivienda, Ana Solís, de IU: "Esperamos que se ponga a trabajar y busque una solución habitacional a los cientos de jóvenes que vendrán a estudiar a esta universidad privada".

Para el sindicato UGT la llegada de la Nebrija a Asturias por Avilés es "una excelente noticia": "Es una inversión con implicaciones económicas y también sociales para Avilés, complementa e incrementa los estudios de la universidad pública asturiana". La institución académica, que ya suma alumnos en su curso de Español por las calles de Avilés, prevé abrir las puertas a Enfermería en 2026.