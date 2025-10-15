Prisión para el agresor del párking de la calle Gutiérrez Herrero

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos por sendos actos delictivos en la última semana. El primero se corresponde con un robo con violencia e intimidación a una mujer de 28 años ocurrido en la madrugada del pasado día 9 en un aparcamiento de un supermercado de la calle Gutiérrez Herrero y el segundo, ocurrido a primera hora de la mañana del lunes tras un asalto a un bar de la calle Fruela, en Versalles. El primero ya está en prisión y el segundo, pasó ayer a disposición judicial.

Según el relato policial y que avanzó este periódico, la víctima del robo con violencia e intimidación fue abordada por la espalda tras estacionar su vehículo y amenazada con unas tijeras en el cuello para que entregara su bolso. La Policía Nacional recibió una llamada de emergencia a través del 091 y activó todas sus patrullas esa instantes después. Mientras algunos agentes asistían a la mujer, que presentaba una herida sangrante, otros, en colaboración con la Policía Local, iniciaron la búsqueda del agresor. Gracias a la coordinación de ambos cuerpos y las pruebas halladas en el entorno y veinticuatro horas de rastreo, el agresor fue detenido al día siguiente.

La víctima permaneció hospitalizada varios días en el San Agustín tras las lesiones sufridas en cuello y tráquea y declaró ante la Policía Nacional. El detenido, conocido por los agentes por sus múltiples antecedentes, acumulaba otras ocho detenciones registradas este año por delitos contra las personas y delitos patrimoniales. El Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Avilés decretó su ingreso inmediato en prisión.

A esa detención cabe sumar otra registrada el pasado lunes. En este caso, un hombre rompió un cristal para acceder a un negocio hostelero de la calle Pelayo y extrajo dinero de una máquina tragaperras –unos 330 euros–, según manifestaron desde el propio negocio. Todo ocurrió sobre las 5.40 horas de la mañana. Un hombre vio lo sucedido y llamó la atención del ladrón. Éste le arrojó una silla de la terraza y como consecuencia de ello, el vecino cayó al suelo y derivó en una brecha. Minutos después, el asaltante resultó detenido.

A esas detenciones de la Policía Nacional se suma otra de la Local el mismo lunes por la tarde. Los agentes avilesinos arrestaron a un avilesino de 42 años por un delito de violencia de género en el Camino de Cantos. La intervención partió de varios requerimientos vecinales que hablaban de una agresiva discusión en el interior de un domicilio. La mujer fue atendida por sanitarios en la propia vivienda y después fue trasladada al hospital para una mejor atención y tratamiento.