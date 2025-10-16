Derriban el restaurante Piemonte de Salinas
Las máquinas ya están trabajando para demoler el restaurante Piemonte de Salinas, uno de los más conocidos de la villa castrillonense. El local llevaba cerrado desde el 2024 dada la jubilación de su dueño. Durante años hubo cierta controversia con el negocio, ya que en el 2011 se decretó una orden de derribo que finalmente, tras la pelea de los propietarios del restaurante, que estaban como arrendatarios, lograron mantener en pie el negocio, que llegó a cumplir sesenta años con las puertas abiertas. Ahora, un año después de su cierre, finalmente se ha llevado a cabo su derrumbe.
