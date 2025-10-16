La industria química busca respuestas al reto del cambio climático

El Clúster de Industrias Químicas y de Procesos del Principado de Asturias (IQPA) organiza el próximo martes en La Granda, en las instalaciones de Arcelor-Mittal en Gozón, un encuentro sobre adaptación al cambio climático en la industria asturiana. Las organizaciones públicas y privadas de Asturias se reúnen, en concreto, para poner en común su estrategia y líneas principales para garantizar su sostenibilidad en el contexto asociado al cambio climático. Desde nuevas formas de producción, políticas de prevención, protección y gestión de riesgos, programas de recuperación y apoyo a la biodiversidad o de la circularidad de los recursos, la jornada organizada por el Cluster IQPA "buscar servir de punto de encuentro e intercambio para todos los agentes interesados en la proyección a futuro de la industria asturiana".

La sesión incluirá un capítulo inicial sobre las iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y los puertos de Gijón y Avilés para una gestión eficiente del agua. Tras un coloquio moderado por IQPA y un receso de networking, la segunda parte de la jornada abordará soluciones que empresas locales están dando a retos como la descarbonización, la revalorización de los residuos, la restauración de hábitats y biodiversidad o la circularidad en toda la cadena de producción.

"El cambio climático es una realidad que tenemos muy presente y que las empresas trasladamos a nuestro día ad día con iniciativas que reducen en lo posible la huella de nuestras operaciones en toda la cadena de valor y, a la vez, propiciando el cuidado y mejora de los ecosistemas y biodiversidad de las áreas en las que nos asentamos", afirma Jorge Alvarez, director del Cluster IQPA. Y añade: "Este encuentro puede inspirar nuevas formas de colaborar para alcanzar un objetivo con el que todos, -empresas, entidades y sociedad- estamos comprometidos".

El Clúster de Industrias Químicas y de Procesos de Asturias (IQPA) agrupa a algunas de las compañías más representativas de este sector en Asturias, entre las que se incluyen, por un lado, empresas de gran tradición en la región, como Asturiana de Fertilizantes, Asturquimia, Ence, Eumedica Pharmaceuticals Industries, Fertiberia o Industrial Química del Nalón, junto con multinacionales de relevancia mundial como ArcelorMittal, Bayer, Corteva, DuPont, Nippon Gases o Saint-Gobain.