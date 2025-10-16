IU de Castrillón reclama un uso adecuado de los recursos públicos

"Justificar el uso indebido de un coche de la policía local con una optimización de los recursos propios de los concejales es de una gran irresponsabilidad, porque en ningún caso se ha optimizado ningún recurso municipal, máxime cuando en el traslado también iban familiares de algún concejal", claman desde Izquierda Unida al respecto de la polémica sobre el uso de un coche de la Policía Local por parte del equipo de gobierno para ir a los actos de la Guardia Civil en Piedras Blancas. Desde el partido liderado por Yasmina Triguero se defiende que "los coches de la policía local están para cumplir las funciones propias que le son encomendadas, no para el transporte de los concejales y familiares".

Izquierda Unida también quiso zanjar el tema del uso de chófer por parte del anterior gobierno. "Jamás utilizamos los coches de la Policía. Lo que se utilizaba, de acuerdo a su cometido, eran los vehículos oficiales conducidos por personal municipal que de manera puntual realizaba funciones de chófer, además de las propias de su puesto, nunca de manera exclusiva y siempre remunerada de acuerdo a los servicios especiales que se hacían. Se utilizaba chófer por una simple razón de operatividad y sin que IU tenga necesidad de poner excusas por el uso adecuado de los recursos municipales", explican desde el partido.

Además, Izquierda Unida recuerda que "el papel de la oposición es fiscalizar al gobierno y denunciar los usos y abusos de los recursos municipales". " La portavoz del PP tacha de ruin y vengativa la conducta de la oposición por denunciar y hacer transparente lo que es un uso irregular de los bienes públicos como única forma de defensa", cargan desde el partido, que creen que "es nuestra obligación denunciar este tipo de conductas sin justificación". "Si el PP no quiere que IU denuncie este tipo de actuaciones lo tiene muy fácil, solo tiene que dejar de actuar como si el Ayuntamiento fuese su cortijo al servicio del PP", sentencian desde IU, que quieren dejar que "vamos a seguir denunciando este tipo de conductas que se alejan del buen uso del cargo público y que recuerda a épocas pasadas que parecen vuelven a visibilizarse en el día a día actual de Castrillón", cierran.