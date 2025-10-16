El menú ovetense del Desarme quiere ser internacional desde Avilés

"¡Viva el Desarme!". Esa fue la frase más repetida ayer en el comedor del Yumay. El emblemático establecimiento avilesino acogió, por segunda vez, la presentación del Desarme, el tradicional menú que durante estos días sirven cerca de setenta restaurantes ovetense. Además, este año tienen un nuevo reto por delante. "Miguel Ángel de Dios (Cofrade Mayor del Desarme) ya está con el objetivo de convertirlo en Fiesta de Interés Internacional", confesó José Antonio Celís, director de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, que también destacó la importancia que tiene "compartir esto con otros lugares de Asturias".

"Da gusto venir al Yumay un año más. Disfruto mucho de este tipo de presentaciones. Vamos a celebrar que somos fiesta de Interés Turístico Nacional, algo que nos tiene que llenar de orgullo", apuntó De Dios, mientras que Celís aseguró que el Desarme "es una fiesta muy tradicional y vivida en Oviedo".

El Yumay, cerca de su cierre

Por su parte Noé Vega, concejal de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Avilés, destacó que el menú "es tradición e historia". "En Asturias hay un impresionante valor gastronómico, cada uno aporta sus platos. Lo más importante es compartir y dar promoción para que esto vaya más allá de la región", señaló el edil, que tendió la mano a la Cofradía del Desarme. "Para cualquier cosa el Ayuntamiento estará ayudando", aseguró. Justo García, dueño del Yumay y presidente de Gastrónomos del Yumay, agradeció a la Cofradía del Desarme haber elegido su establecimiento para el acto. Cabe recordar que el restaurante cerrará sus puertas tras las campanadas, ya que sus dueños, el citado Justo y su mujer Lola Sánchez, se jubilan. Al acto también acudieron varias asociaciones, como la Cofradía Buena Mesa de la Mar o el Club de Guisanderas.

El menú del Desarme cuenta con tres platos: el primero son garbanzos con espinacas y bacalao, el segundo, callos a la asturiana y, para terminar, arroz con leche. El próximo día 29 este menú lo probarán, como anunció el gastrónomo Carlos Guardado, en la asociación Rey Pelayo de Avilés.