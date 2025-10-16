Nace un festival con charlas, música o teatro para "impulsar el asturiano"

El palacio de Camposagrado será este fin de semana sede de la primera edición de Festillingües, una cita que nace "para celebrar e impulsar la diversidad lingüística" con especial atención a las lenguas minorizadas como es el caso del asturiano. El festival llega a Avilés de la mano de Cuatro Gotes Producciones y con la colaboración del Ayuntamiento con el fin de difundir la situación en la que viven las lenguas minoritarias, como expresó la concejala de Normalización Llingüística, Ana Solís. Mesas redondas, charlas y talleres infantiles conforman un variado programa que comenzará el viernes y finalizará el domingo, donde habrá hueco para un mercado en el que se promocionará diferentes lenguas y culturas.

Director

Inaciu Galán es el director del Festillingües. Destacó que la cita servirá para exponer la realidad lingüística de la llingua asturiana y explicó que su estatus es "habitual" en comparación con otras lenguas del mundo. Galán explicó además que Avilés le ha dado muchas facilidades para la organización de este festival, entre otras cuestiones, por la "sensibilidad" para con el idioma asturiano y su promoción además destacar el compromiso de la ciudad con la normalización y la reinvidicación lingüística desde los tiempos de Conceyu Bable, allá en los años setenta.

Programa

El festival abordará, entre otras cuestiones, una mesa redonda sobre la inteligencia artificial, las tecnologías y el futuro de las lenguas minorizadas. También intervendrán las creadoras de contenido en asturiano Asturxules además de la proyección de documentales como el que aborda la transmisión generacional del asturiano titulado "De güeles a nietes". Festillingües se centrará en la creación artística juvenil en lenguas minorizadas, y también plantea actividades de ocio y teatro callejero e incluso actividades pensadas para el público infantil y una conferencia sobre prejuicios lingüísticos que impartirá el filólogo Ramón d’Andrés y así hasta sumar más de una veintena de actividades que incluyen un recital poético y musical interlingüístico en el que participarán Susana Gudín, Daniel García Granda, Serveh Hozhabri y Marta Mori. La música vendrá de la mano, entre otros, de "Mestura" que llevará al palacio de Camposagrado su concierto "multillingüe". Sergio Buelga será el encargado del cuentacuentos de la "Curuxa Catuxa" para cerrar las actividades del domingo, justo después de la proyección del documental "No se dice ye, se dice es. Represión llingüística na Asturies franquista" y todo ello será en la planta baja del emblemático edificio barroco situado en la plaza homónima.