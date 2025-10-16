Nuevo fracaso en la negociación para evitar 25 despidos en el grupo Windar

Nuevo fracaso en la negociación entre la dirección de Windar y los representantes sindicales, que plantean la recolocación de 25 trabajadores en lugar de su despido. La empresa mantiene su postura ante la falta de carga de trabajo, mientras que la plantilla asegura que es un momento coyuntural y apuesta, en todo caso, por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Hoy plantearán su situación al consejero de Industria y Empleo, Borja Sánchez, y están convocados a una nueva reunión con la empresa el lunes.

Los trabajadores de Windar Wind Services afectados por los despidos protagonizaron ayer una concentración a las puertas de las oficinas de la compañía, y posteriormente en la plaza del Vaticano mientras se desarrollaba la reunión, este ocasión por vídeoconferencia. Tras más de dos horas de debate entre la dirección de la compañía y los representantes sindicales, las posturas continuaron inamovibles por ambas partes.

"El avance ha sido nulo. La empresa mantiene los 25 despidos y sigue sin ofrecer alternativas que eviten un daño irreparable a la plantilla", explicó el comité de empresa en un comunicado posterior. "Lo único positivo ha sido la convocatoria de dos nuevas reuniones para el lunes y el martes", añade, aunque deja entrever las dificultades de que se pueda conseguir un acuerdo.

"El mercado no justifica estas medidas: existen más de 40 gigavatios de eólica marina en subastas previstas entre 2026 y 2028 en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos o Japón, que garantizan actividad industrial suficiente si la empresa apuesta por soluciones temporales y no por despidos", aseveran los representantes sindicales. "Resulta incomprensible la falta de sensibilidad y compromiso de la empresa hacia una plantilla que siempre ha respondido con responsabilidad y esfuerzo. Compañeros que se desplazaron a Fene (Ferrol) para sacar adelante la producción, hoy son premiados con un despido".

Windar justifica los despidos por "causas productivas y organizativas"

La dirección de Windar justifica los despidos en "causas organizativas, técnicas y productivas", que se sustentan en la falta de carga de trabajo por la paralización y/o anulación de proyectos. De hecho, el pasado día 1 inició la aplicación de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) pactado hasta el 31 de diciembre de 2026, y una reorganización interna que afecta al conjunto de la plantilla en el grupo Windar en Asturias y en Galicia. Unas medidas que si bien se negociaron el pasado verano, se buscaron fórmulas para evitar ponerlas en marcha, aprovechando por ejemplo las vacaciones.

Sin embargo, la dura competencia de los países asiáticos, sobre todo de China, y la decisión de Trump de paralizar todos los proyectos relacionados con las energías renovables, y en especial con los parques eólicos marinos, han impactado de lleno en Windar. Una situación que también la están sufriendo otras multinacionales europeas.