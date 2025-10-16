El periodista castrillonense Miguel Valle, nuevo embajador del Chosco de Tineo: "Es un honor"

"Tengo doble nacionalidad, soy de Piedras Blancas y de Tineo", comenta, entre risas, Miguel Valle. Mientras prepara la maleta para irse mañana a Dallas, el periodista, con pasado en LA NUEVA ESPAÑA, celebra el último título que le han concedido. El de Piedras Blancas acaba de ser nombrado nuevo embajador del Chosco de Tineo, uniendo su nombre al del antropólogo Joseph Millariega o el chef con dos estrellas Michelin Nacho Manzano. "Para mi es un honor enorme, el chosco siempre ha formado parte de mi vida", asegura el castrillonense, cuya familia es, en gran parte, de tierras tinetenses.

"Me hace una ilusión tremenda, Tineo es donde pasé todos mis veranos. Mis padres son los dos de allí, uno de Ceceda y otro de La Tejedal", explica Valle, presentador del programa "Madrileños por el mundo" , que este año celebra sus veinte años de emisión, dieciséis de ellos con el castrillonense siendo el rostro que lidera el proyecto. "Si me dejaran, llevaría chosco a todos los sitios a los que viajo en la maleta, pero hay veces que en las fronteras son muy escrupulosos. ‘Chosco por el mundo’ sería un buen formato televisivo", bromea.

Lo cierto es que parte de la infancia de Valle siempre ha estado ligada al chosco, el buque insignia de la gastronomía tinetense. "Para lo bueno que está es poco conocido. A mi me sorprendía que, de pequeño, cuando hablaba del chosco en Piedras Blancas, la mayoría no lo conocían", recuerda el periodista, que habla con mucho cariño de la elaboración del embutido. "Mi abuela de Ceceda lo hacía en casa y me acuerdo que era algo como de expertos, no podía hacerlo cualquiera", apunta el castrillonense, que destaca que "el que prueba el chosco se enamora de él". "Al final está hecho con las partes más nobles del cerdo, eso se nota. Cuando alguien te regalaba un chosco hace años no era cualquier cosa, sabías que tenía mucho valor", comenta

Un alimento 'real food'

Valle espera que, ahora que las tendencias culinarias apuestan por una alimentación más natural, el chosco cada vez gane más popularidad. "Es un alimento que no puede ser más ‘real food’", indica el periodista, que asegura llevarse varios de ellos a Madrid, su lugar de residencia, para poder comerlos en las temporadas que no visita Asturias. "Lo he presumido allá por donde he ido, siempre que puedo lo llevo. Además, cuando me toca cocinar en casa, me gusta echar un trozo al pote. Es un potenciador de sabor natural", afirma.

Además, el de Piedras Blancas tiene varios sitios en su agenda para poder probar este alimento. "Hay un sitio en Salinas, El Cortijo, que hacen un plato con él que está espectacular: quesadillas de chosco. Lo cortan muy finito, para que no tape otros sabores, y está brutal", señala Valle , que hará un hueco en su apretada agenda de viajes para estar el próximo 1 de noviembre en Tineo, donde recogerá su nuevo cargo. "Para Asturias siempre se hace un hueco", sentencia.