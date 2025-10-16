"Queremos que Luanco sea uno más en el calendario de festivales de jazz"

Jorge Monasterio es el vicepresidente de la asociación "Blue hour jazz club", entidad que promueve este fin de semana en Luanco el festival Jazz Gozzon.

¿Este festival es la puesta de largo de la asociación?

Llevamos ya tres años haciendo actividades en La Trastienda rural, en San Jorge de Heres. Eso es, haremos un festival al uso con actuaciones, como la del viernes de "Aknot" y el sábado, "La Federica" y después, "Fernando Arias Trío". También tendremos una exposición en el Espacio Pilatos, una presentación de un libro, una de esas sesiones que hacíamos en La Trastienda con Luis Cavernícola y luego habrá pinchadas.

Para Luanco es algo novedoso y más en una época en la que apenas hay actividad...

Veíamos que en Luanco faltaban iniciativas culturales. Hace tiempo que la asociación "Mas Norte" organiza actividades como la Noche Blanca. No nos ceñimos solo a la musical, porque la cultura del jazz abarca más cosas. Ahí entra, por ejemplo, la fotografía del jazz, la literatura... Hablamos con la concejalía de Cultura y todos creímos que había que sacarlo del verano, que está repleto de actividades y no tenía sentido meter otra fecha más.

Además, el jazz es muy otoñal, pienso en el "Autumm Leaves" de Miles Davis

Y además el tiempo nos va a acompañar. Lo haremos en la plaza de La Baragaña, que es un sitio muy recogido y se puede disfrutar muy bien del ambiente.

Percibo que el jazz remonta últimamente, festivales...

Hace días que se celebró el festival en Avilés, y hay otras ciudades medianas de España que programan jazz, es una época apropiada para ello.

Y contáis con jazz asturiano en la primera edición

Hay una escena muy activa. Hay cultura jazz, hay escena y una cantera de músicos bastante importante y apostamos primero por asturianos, que aunque son de aquí quizá no sean tan conocidos. Por ejemplo, el formato de Fernando Arias Trío, es nuevo, va a ser el primer concierto que darán con este formato.

Es un estilo que trasciende las modas

El jazz siempre está ahí, tiene sus adeptos. Los aficionados guardan sus vinilos.

El jazz es en vinilo, eso iba a decir

La asociación surgió por eso, al final todos éramos aficionados al vinilo, somos coleccionistas de música y empezamos a hablar de ello y nos decidimos a montar la asociación.

El jazz suele asociarse a la improvisación. Entiendo que este festival no responde a eso, sino a una idea meditada

Claro y dimos mil vueltas para encajarlo todo, que sean propuestas atractivas con un presupuesto ajustado y con unos parámetros de calidad y creo que lo conseguimos. Los que vienen a tocar tienen un nivel altísimo.

Y el objetivo del festival y de la asociación, ¿cuál es?

Promover el jazz en Gozón y fijar una fecha en el calendario de festivales asturianos y que con el tiempo nacionales y que Luanco sea otra parada más en el mundo del jazz.