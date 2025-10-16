Una ruta guiada repasa esta tarde el Avilés de la guerra civil
I. G.
Enrique Menéndez es vicepresidente de la asociación para la recuperación de la arquitectura militar asturiana (Arama) y esta tarde será el guía de una ruta que repasará el Avilés de la guerra civil. El recorrido que parte del paseó de la ría a las 16.30 horas transcurrirá por diversos lugares y edificios del centro de la ciudad que entre julio de 1936 y octubre de 1937 "tuvieron relevancia política, militar o fueron afectados por los bombardeos".
La ruta guiada esta enmarcada en el programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo, que se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre organizado por la Fundación Juan Muñiz Zapico, de CCOO Asturias, y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. La actividad está patrocinada por la dirección general de Memoria Democrática de Asturias.
