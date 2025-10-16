Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una ruta guiada repasa esta tarde el Avilés de la guerra civil

I. G.

Avilés

Enrique Menéndez es vicepresidente de la asociación para la recuperación de la arquitectura militar asturiana (Arama) y esta tarde será el guía de una ruta que repasará el Avilés de la guerra civil. El recorrido que parte del paseó de la ría a las 16.30 horas transcurrirá por diversos lugares y edificios del centro de la ciudad que entre julio de 1936 y octubre de 1937 "tuvieron relevancia política, militar o fueron afectados por los bombardeos".

La ruta guiada esta enmarcada en el programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo, que se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre organizado por la Fundación Juan Muñiz Zapico, de CCOO Asturias, y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. La actividad está patrocinada por la dirección general de Memoria Democrática de Asturias.

Una ruta guiada repasa esta tarde el Avilés de la guerra civil

