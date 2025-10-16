Satisfacción y cautela: así analizan los políticos y sindicalistas de Avilés la inversión millonaria que recibirá Saint-Gobain

Satisfacción y cautela. Esta es la reacción generalizada entre los grupos políticos municipales y las organizaciones sindicales mayoritarias en la comarca de Avilés tras la intervención del consejero de Industria del Principado, Borja Sánchez, asegurando que el nuevo horno float de Saint-Gobain supondrá una inversión de entre 120 y 140 millones de euros, aunque eso sí, pendiente de que consiga fondos europeos a través del PERTE de descarbonización. En la comarca también se exige que se mantengan los empleos de calidad y que esta inversión no suponga una merma de las condiciones laborales y salariales de la plantilla de la multinacional.

Las opiniones políticas

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (PSOE), mostró ayer su confianza en que Saint-Gobain logrará los fondos europeos de descarbonización que faciliten la construcción del nuevo horno float en la planta avilesina. Añadió, además, que tanto el Principado como el Ayuntamiento de Avilés agilizarán los trámites legales y administrativos para acelerar las obras. "La compañía, junto con el Ministerio de Industria, está trabajando intensamente" para que salga adelante una inversión "que es fundamental, porque nos despejaría por 25 años la actividad de la empresa en la comarca".

La regidora avilesina afirmó que "la dirección de Saint-Gobain en Avilés, en España, y el CEO de España, Portugal y Marruecos (Jean-Luc Gardaz) están profundamente implicados en que esa obra sea posible. Competimos con instalaciones en otros sitios, pero tenemos todas las posibilidades de hacerlo en las mejores condiciones". Y señaló que "para esa actuación se requieren una serie de trabajos administrativos y de trámite para lo que se ha montado grupo de trabajo del Ayuntamiento, Principado y empresa para agilizarlos. Cuando se despeje la concesión de los fondos europeos, la compañía tomará la decisión de instalar el nuevo horno, que estará sujeto a plazos europeos, por lo que todo tiene que ser rápido".

Esther Llamazares, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, ha anunciado que pedirá en el próximo Pleno que el gobierno local explique su papel en el grupo conformado con el Gobierno asturiano y Saint-Gobain. "Queremos saber qué compromisos ha asumido y qué avances se han producido hasta la fecha". La portavoz popular exige "transparencia, coordinación institucional y rapidez en las decisiones", y reclama al gobierno local que "aclare su postura ante la propuesta de reducción salarial planteada por la empresa" a la plantilla.

El portavoz de IU, y vicealcalde, Agustín Medina, considera "absolutamente prioritaria y necesaria toda aquella inversión en nuestras empresas que supongan el mantenimiento del empleo estable y de calidad, así que esperamos que la noticia se materialice lo antes posible". Añadió que "hace unos meses, el Instituto Nacional de Estadística (INE) situó a Avilés como el área industrial más relevante de España y el concejo con mayor tasa de empleo en el sector industrial; es necesario aunar esfuerzos y recursos por seguir liderando un ranking que es garantía de bienestar en nuestra comarca".

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, hizo un llamamiento a la "cautela que corresponde a inversiones privadas", y matizó que "aún no hay ninguna certeza. El Ministerio sólo ha brindado un ‘instrumento de apoyo asociado al PERTE de descarbonización’, algo que difícilmente pueden cumplir sin el apoyo energético que necesitan las industrias y que en otras comunidades autónomas ya es una realidad, mientras Asturias sigue esperando hasta el 2030. Deseamos que el proyecto se materialice y que la inversión prevista se lleve a cabo para mantener los puestos de trabajo de esta fábrica".

David García, coordinador de Podemos Avilés, también mostró sus "dudas" sobre el grupo de trabajo entre el Ayuntamiento, el Principado y la empresa "por la falta de información y la opacidad con la que se está gestionando". Por eso ha solicitado información. "La transparencia debe ser un principio básico en la gestión pública" y "nos preocupa sobre todo el futuro de la plantilla", cuando aún está en el recuerdo "la última injerencia institucional en la comarca: el desmantelamiento de Alcoa".

Los sindicalistas

José Manuel Rodríguez Baltar, secretario comarcal de CC OO, señaló que "vemos bien que se haga la inversión para garantizar la continuidad, pero nos preocupa que de manera paralela se asegure que no habrá merma de las condiciones laborales, sociales y salariales de la plantilla. El esfuerzo inversor no lo hace solo la compañía, sino que también supondrá inversión de dinero público, y se debe exigir responsabilidad por parte de la empresa".

Manuel Ángel Cagiao, secretario general de la Intercomarcal por el Soma-Fitag-Ugt, mostró satisfacción ante el interés de Saint-Gobain por invertir en Avilés, ya que "el horno float es una pieza clave para el futuro de la planta y sus trabajadores. Esperamos que se haga la inversión cuanto antes".