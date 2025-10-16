La experiencia de una joven paciente de salud mental de Avilés: "Me inmovilizaban cada día 10 horas"

Nerea Peláez , avilesina de 20 años, compareció ayer –a solicitud de seis diputados del PP– como paciente de Salud Mental en la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado de Asturias. Levantó la voz para relatar su sufrimiento durante sus ingresos en el Hospital Universitario de Avilés. "Me inmovilizaban con contenciones durante más de diez horas porque no había nadie que se quedase conmigo", manifestó esta joven, entonces paciente pediátrica (años 2021 y 2022). Aseguró ante la comisión: "Lo hago por mí y porque sé que hay más personas que pasan por lo mismo", dijo. "Si un hospital público necesita atar a una menor durante horas simplemente porque no hay personal, entonces el problema es el sistema", dijo. "Espero que mi testimonio no se quede en un acta guardada en un cajón o en una frase bonita de apoyo, sino que se traduzca en tomar medidas reales y urgentes", subrayó.

Previamente, había pasado por la misma comisión la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que respondió a una pregunta de la diputada del PP Pilar Fernández Pardo acerca de si estaba en condiciones de asegurar que en el San Agustín no se llevaron a cabo contenciones mecánicas en ectópicos infanto-juveniles durante los años 2021 y 2022. "Todas las contenciones mecánicas realizadas han sido prescritas por un psiquiatra, siguiendo el protocolo del Servicio de Salud y con autorización judicial", defendió Saavedra.