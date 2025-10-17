Bances Candamo analiza a Eduardo Mendoza
El club de lectura de la biblioteca Bances Candamo retomó ayer sus encuentros tras el parón del verano. Lo hizo en el edificio de La Noria, en el parque Ferrera, donde comentaron la obra de Eduardo Mendoza, premio "Princesa de Asturias" de las Letras 2025.
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
- Aitana estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad en la que actuará dentro de su nueva gira
- Cambio de cara en uno de los negocios centenarios de Avilés: esta será la nueva versión de La Colosal
- Hacen falta manos para recoger el kiwi asturiano, que es muy apreciado en España y afronta una 'buena campaña
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Multan a una ciclista en Avilés con 90 euros y le lleva la grúa la bici por atarla a una farola