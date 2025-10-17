El bonito y la merluza dominan la rula de septiembre en Avilés

La rula de Avilés cerró septiembre con un intenso movimiento de pescado fresco. Más de 549 toneladas pasaron por la cinta de subasta, generando una facturación superior a los 2,6 millones de euros. Entre todas las especies, el bonito del norte volvió a dominar en los muelles de Conde de Guadalhorce , mientras que la merluza revalidó su título como la gran fuente de valor económico.

A lo largo de septiembre, de acuerdo a los datos publicados ayer por la Dirección general de Pesca del Principado, se descargaron 89.719 kilos de bonito, con un valor total de 356.404 euros. Su precio medio fue de 3,97 euros por kilo, aunque las mejores piezas alcanzaron los 12,15 euros por kilo. Con estas descargas la costera se da prácticamente por terminada, aunque en octubre aún ha entrado algo de bonito en Avilés.

En términos de facturación total, fue la merluza la que lideró el ranking, con 140.431 kilos vendidos por un valor global de 1,13 millones de euros, y un precio medio de 8,07 euros por kilo, lo que representa más del 42 por ciento del valor total de las ventas del mes.

Otras especies con presencia en la rula de Avilés fueron, muy de lejos, el congrio (18.097 kilos), el gallo (11.358 kilos), la bacaladilla (87.466 kilos) o el pixín/rape (7.141 kilos).

Ahora la flota encara el último trimestre del año, que está entre los más flojos hasta la conocida como subasta de Navidad. La Rula de Avilés depende de cuatro grandes pesquerías que son las del bonito del norte –este año comenzó en mayo y, por cupo, podría continuar aún semanas–, el bocarte (anchoa), la xarda (caballa) y la merluza. Las tres primeras son estacionales mientras que la de la merluza se realiza durante todo el año. Tal es la importancia de este pescado que este año avilés acogió un congreso nacional que sirvió para diseñar un plan estratégico con un claro objetivo: impulsar la comercialización de la merluza europea, que es el principal recurso pesquero español y uno de los pescados más consumido.