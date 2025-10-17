Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comarca planifica la conmemoración del 25N

Un momento de la reunión de las concejalas de Igualdad de Gozón, Avilés, Corvera e Illas. |

Un momento de la reunión de las concejalas de Igualdad de Gozón, Avilés, Corvera e Illas. |

N. M.

Luanco

Las concejalas de Igualdad de la comarca de Avilés se reunieron ayer para compartir los proyectos en los que cada concejo se encuentra inmerso de cara al 25N, analizando los retos en materia de igualdad y diseñando estrategias que fortalezcan la cooperación institucional en la lucha contra la violencia machista.

Entre las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mes de noviembre, se encuentran la obra de teatro "In memoriam", en la Casa de la Cultura de Gozón; una charla sobre violencia sexual a cargo de "Pimentón Dulce" que se hará en Illas; el "Campus Feminista" que ya está en marcha en Avilés, y la tercera edición de las jornadas "Voces contra la Violencia", que se celebrarán en Corvera y tendrán la colaboración con el Ayuntamiento de Gozón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
  2. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
  3. Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
  4. Aitana estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad en la que actuará dentro de su nueva gira
  5. Cambio de cara en uno de los negocios centenarios de Avilés: esta será la nueva versión de La Colosal
  6. Hacen falta manos para recoger el kiwi asturiano, que es muy apreciado en España y afronta una 'buena campaña
  7. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  8. Multan a una ciclista en Avilés con 90 euros y le lleva la grúa la bici por atarla a una farola

El PP quiere un debate sobre el estado de Avilés

La comarca planifica la conmemoración del 25N

La comarca planifica la conmemoración del 25N

Comienza la negociación del convenio de Saint-Gobain de Avilés

El bonito y la merluza dominan la rula de septiembre en Avilés

Las vecinos de Valliniello inician con una comida los festejos por la adhesión hace un siglo a Avilés

Las vecinos de Valliniello inician con una comida los festejos por la adhesión hace un siglo a Avilés

Bances Candamo analiza a Eduardo Mendoza

Bances Candamo analiza a Eduardo Mendoza

La Seronda de Illas reivindica el maíz asturiano (y lo hace de forma dulce y esponjosa)

La Seronda de Illas reivindica el maíz asturiano (y lo hace de forma dulce y esponjosa)

Avilés marca el paso en la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas: así es el proyecto ALIA

Avilés marca el paso en la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas: así es el proyecto ALIA
Tracking Pixel Contents