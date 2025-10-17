La comarca planifica la conmemoración del 25N
N. M.
Las concejalas de Igualdad de la comarca de Avilés se reunieron ayer para compartir los proyectos en los que cada concejo se encuentra inmerso de cara al 25N, analizando los retos en materia de igualdad y diseñando estrategias que fortalezcan la cooperación institucional en la lucha contra la violencia machista.
Entre las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del mes de noviembre, se encuentran la obra de teatro "In memoriam", en la Casa de la Cultura de Gozón; una charla sobre violencia sexual a cargo de "Pimentón Dulce" que se hará en Illas; el "Campus Feminista" que ya está en marcha en Avilés, y la tercera edición de las jornadas "Voces contra la Violencia", que se celebrarán en Corvera y tendrán la colaboración con el Ayuntamiento de Gozón.
