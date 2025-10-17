Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienza la negociación del convenio de Saint-Gobain de Avilés

S. F.

Avilés

Echa a andar la negociación del convenio colectivo de Saint-Gobain Cristalería, por primera vez, centrado en la fábrica de Avilés (la de Arbós, en Cataluña, pasará a partir del próximo 8 de enero a la nueva sociedad Saint-Gobain Sekurit España: la planta de La Maruca dejó de producir parabrisas en la primavera de 2024).

Esta negociación se llevará a cabo, por el momento, en cuatro sesiones distribuidas entre finales de este mes y comienzos del que viene. Las secciones sindicales son las que envían sus negociadores –no el comité como órgano de representación–.

La sección sindical del SOMA-FITAG-UGT manifestó su deseo de conocer la estrategia empresarial a corto y medio plazo de tal modo que la compañía presente "un plan de futuro para la fábrica de Avilés". La de CSI calificó de "parcialmente fraudulento" el formato de negociación: "El objetivo de la empresa continúa siendo la reducción de los costes salariales", señalaron.

La comarca planifica la conmemoración del 25N

Comienza la negociación del convenio de Saint-Gobain de Avilés

Las vecinos de Valliniello inician con una comida los festejos por la adhesión hace un siglo a Avilés

Bances Candamo analiza a Eduardo Mendoza

La Seronda de Illas reivindica el maíz asturiano (y lo hace de forma dulce y esponjosa)

Avilés marca el paso en la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas: así es el proyecto ALIA
