Comienza la negociación del convenio de Saint-Gobain de Avilés

Echa a andar la negociación del convenio colectivo de Saint-Gobain Cristalería, por primera vez, centrado en la fábrica de Avilés (la de Arbós, en Cataluña, pasará a partir del próximo 8 de enero a la nueva sociedad Saint-Gobain Sekurit España: la planta de La Maruca dejó de producir parabrisas en la primavera de 2024).

Esta negociación se llevará a cabo, por el momento, en cuatro sesiones distribuidas entre finales de este mes y comienzos del que viene. Las secciones sindicales son las que envían sus negociadores –no el comité como órgano de representación–.

La sección sindical del SOMA-FITAG-UGT manifestó su deseo de conocer la estrategia empresarial a corto y medio plazo de tal modo que la compañía presente "un plan de futuro para la fábrica de Avilés". La de CSI calificó de "parcialmente fraudulento" el formato de negociación: "El objetivo de la empresa continúa siendo la reducción de los costes salariales", señalaron.