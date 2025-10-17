El comité de Windar quiere la mediación del Sasec para evitar los despidos

El tiempo corre y las posturas siguen enfrentadas. Por eso los 25 trabajadores de Windar Wind Services afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que quiere aplicar la compañía ha planteado ahora que medie el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, Sasec. El planteamiento lo puso sobre la mesa el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en la reunión que ambas partes mantuvieron ayer. El plazo para negociar finaliza el martes.

"Salimos con la perspectiva de que podría haber algún cambio", señaló un miembro del comité negociador. La propuesta ya le ha sido trasladada a la empresa, "que la estudiará. Esperamos que nos contesten hoy (por ayer) o mañana. Es necesario que las dos partes estén de acuerdo, y creemos que puede ser una buena fórmula para desbloquear la negociación", añadió.

El comité de empresa rechaza los despidos, que considera "injustos" al entender que la falta de proyectos que sufre la compañía se debe a una situación coyuntural y no estructural. Según defiende, están previstas subastas para parques eólicos con más de 40 gigavatios en subastas previstas entre 2026 y 2028 en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos o Japón.

La compañía, por su parte, mantiene la imposibilidad de encontrar hueco para recolocar a estos trabajadores. Y es que aunque estén previstas esas subastas, la ejecución de los proyectos podría comenzar como muy pronto en 2027. Eso en el caso de que se ejecuten, porque muchos de los que fueron adjudicados anteriormente se han paralizado o pospuesto sine die.

Los 25 trabajadores afectados por los despidos fueron trasladados a las instalaciones de Fene, en La Coruña, el pasado mes de enero. Fue una de las medidas que la compañía adoptó en aquel momento al cerrar la planta de Windar Wind Services en Gijón debido a la falta de carga de trabajo. La previsión era que a finales de este año comenzase la fabricación de grandes piezas para un parque eólico marino (offshore) en Estados Unidos. Pero la política anti energías renovables de Donald Trump paralizó el proyecto, pese a tener luz verde para su ejecución. Esa decisión, junto con la competencia asiática ha puesto contra las cuerdas a Windar, que también ha empezado a aplicar un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) y la reorganización de su plantilla. n