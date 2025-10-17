El control del puerto y el tren, claves en la Guerra Civil en Avilés

Avilés fue bombardeada por la aviación alemana en 1937, durante la Guerra Civil, el palacio Ferrera se convirtió en el puesto de mando del frente y el Hospital de Caridad pasó a ser hospital de sangre para atender a los heridos. Lo cuenta Enrique Menéndez, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana (Arama) en una ruta guiada por los escenarios de la contienda. "Avilés se convirtió en objetivo en la guerra por el control de la ría, el puerto y el tren", resume Menéndez.

La ruta comenzó en el paso Larrañaga con vistas a la ría. Después pasó por el café Colón, lugar de la primera reunión tras el golpe de Estado de julio 1936, Sabugo y otros lugares de una ciudad que desde esa fecha hasta octubre de 1937, cuando Asturias cayó en manos de los franquistas, "se convirtió en un eje logístico clave".