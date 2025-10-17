Jazz mundial para ambientar Luanco

"Aknot" es el acrónimo de Adra Karim Northern Organ Trio y es, a su vez, el nombre del grupo encargado de abrir el apartado musical del Gozzon Jazz Festival. Lo hará a las 21.00 horas en la plaza La Baragña de Luanco. Llevarán a escena su sonido abierto, con influencias del jazz tradicional, giros funk, groove y toques de jazz moderno. Lo cuenta el ovetense Marco Martínez (guitarrista) que conforma este trío junto al indonesio Adra Karim (organista) y el canadiense Ian Morris (baterista).

Disco

El grupo con dos años de vida busca su sonido propio, su identidad con la idea próxima de editar un trabajo discográfico. "A nivel personal me produce mucha ilusión tocar en Luanco, es mi lugar de veraneo y más aún formar parte del festival, que hace falta y más aún fuera de temporada", apunta Martínez, que defiende la peculiaridad de su grupo, con un miembro de cada nacionalidad de diferentes partes del mundo.

Programa

La primera sesión del festival comienza a las 19.00 horas en el espacio Pilatos con la exposición fotográfica "Iconos del jazz", le seguirá, a las 19.45 horas, en La Baragaña la presentación del libro "Baron’s court" de Terry Taylor. A continuación, a las 21.00, está programado el concierto de "Aknot" y para cerrar una pinchada en el Bar de Fran. Y mañana más jazz. n