Una nueva vida en los barrios: la apuesta de IU para 2026

Izquierda Unida avanzó ayer que, al alimón con el PSOE, y como integrante del pacto de gobierno, Avilés contará con un plan de barrios municipal plurianual que incluirá diversas actuaciones en materia de vivienda, educación, cultura, inclusión social, regeneración urbana, infraestructuras o la construcción de nuevos equipamientos municipales como centros cívicos e instalaciones deportivas.

Este plan, que ya ha motivado reuniones entre IU y PSOE, se perfilará en los próximos días y la previsión, a juicio de Juanjo Fernández, coordinador de Izquierda Unida en Avilés, es que se incluya ya en el presupuesto de 2026, en el capítulo de inversiones.

"En las reuniones de seguimiento del pacto de gobierno en Avilés que realizamos el pasado mes de junio, Izquierda Unida y el PSOE acordamos incrementar nuestra apuesta por las inversiones y las mejoras en los barrios de la ciudad con el objetivo de convertirlos en la nueva centralidad de Avilés", recalcó Llarina González, responsable de organización de IU.

El objetivo: "Combatir las desigualdades estructurales y mejorar la calidad de vida, sobre la base de generar nuevas oportunidades a sus habitantes".

Si bien no están definidas las actuaciones, desde IU recalcaron que es la zona sur de Avilés –Villalegre, La Luz, Llaranes...– la que precisa mayor atención. También Valliniello.

Izquierda Unida de Avilés, para conocer de primera mano las necesidades de los barrios, comenzó un trabajo de calle manteniendo reuniones con todas las asociaciones de vecinos de nuestra ciudad. "Hemos compartido tiempo con 18 asociaciones vecinales de la ciudad para conocer sus demandas, necesidades y propuestas a fin de incluirlas en el plan de barrios que estamos elaborando en el gobierno municipal. "Las quejas más recurrentes tienen que ver con falta de mantenimiento, infraestructuras... Para nosotros la regeneración urbana es una prioridad", señalaron desde IU.

"Esta ronda de contactos con los vecinos, además de servir para hacer un diagnóstico de las carencias y propuestas de los barrios nos dio la oportunidad de retomar el contacto continuo y estrecho con nuestro tejido asociativo, algo fundamental para una organización como la nuestra que entendemos la participación ciudadana como un pilar central del municipalismo", precisó González.

Juanjo Fernández apuntó: "Tras concluir estas reuniones, entramos en una nueva fase. El gobierno de coalición progresista ya ha iniciado un proceso de diálogo interno destinado a acordar y desarrollar, sobre la base de las demandas y prioridades que, a ambas organizaciones, se nos han trasladado desde los barrios de la ciudad, el contenido, la hoja de ruta y el calendario del plan de barrios, así como las diversas actuaciones concretas a incluir en futuros presupuestos municipales" .

Agustín Medina, portavoz de IU en el Ayuntamiento, destacó que la reciente concesión de más de cinco millones de euros de fondos Feder a la ciudad para varias actuaciones destinadas a mejorar el barrio de La Carriona "nos brinda una excelente oportunidad de reforzar nuestro ‘Plan de Barrios’, ya que nos permite liberar importantes partidas presupuestarias que podemos destinar a acometer nuevas inversiones en otros barrios de la ciudad". "Mejorar el espacio público de los barrios es construir ciudad; una ciudad como Avilés se merece unos barrios de primera".