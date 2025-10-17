PP y Podemos ponen el foco fiscal en la ORA y en la subida del agua

El PP presentó ha presentado cinco propuestas fiscales con el objetivo, dijo su portavoz, Esther Llamazares, "de avanzar hacia un modelo tributario más justo, sostenible y adaptado a las necesidades reales de los vecinos". Afectan a cinco áreas: la ORA; los aparcamientos subterráneos, el servicio de comedor escolar, la recogida de residuos urbanos y también el suministro de agua potable.

En el caso de la ORA, el PP denuncia una subida media del 7% en los tramos prolongados de estacionamiento y un incremento del 70% en la tarifa de anulación de denuncia.

Las otras propuestas

El Grupo Popular defiende además una fiscalidad ambiental progresiva, con bonificaciones de hasta el 30% para quienes reciclan, compostan o utilizan el punto limpio. En este sentido, se denuncia que el "tasazo" de basuras del gobierno central y la mala aplicación de este por el gobierno de Avilés en el ejercicio anterior contradice el principio de "quien contamina paga", uno de los pilares de la política medioambiental europea y un lema recurrente en los programas electorales socialistas.

En el ámbito educativo, el PP propone ampliar el servicio municipal de comedor escolar a los alumnos de centros concertados. En relación con el suministro de agua, se exige la suspensión de cualquier subida de tarifas —incluida la actualización por IPC propuesta por el equipo de gobierno— hasta que se lleve a cabo la revisión quinquenal prevista en el contrato del ciclo integral del agua.

Bonificaciones para hacer deporte

Podemos Avilés también presentó a la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, una serie de propuestas para su incorporación a las Ordenanzas Fiscales del 2026, centradas en tres ejes: deporte, la ordenanza de regulación del aparcamiento (ORA) (como el PP), y el agua.

En el primer apartado, el deportivo, David García, portavoz de la agrupación, planteó una ampliación y mejora de los bonos deportivos municipales, con el fin de facilitar el acceso a la práctica deportiva y promover hábitos saludables en todos los sectores de la población. Por ejemplo: la ampliación del bono joven hasta los 35 años, un bono específico para mayores de 65 o la reintroducción de los bonos de 30 usos, actualmente inexistentes.

En cuanto a la ORA, desde Podemos Avilés defienden equilibrar la subida del precio de anulación de las multas –de 3,05 a 6 euros– con una mejora en el servicio. Proponen, en concreto, ampliar el tiempo disponible para anular la multa, actualmente limitado a una hora.

En cuanto al agua, Podemos apuesta por vincular las bonificaciones al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en lugar del IPREM, "lo que implicaría una mayor justicia social en materia de descuentos". Reclama, además, una campaña informativa dirigida a los colectivos con derecho a bonificaciones, especialmente a familias y personas en vulnerabilidad.

Vox avanzó ayer que también presentará modificaciones a las ordenanzas, pero no precisó cuáles. IU manifestó estar de acuerdo con una política fiscal "consensuada" y que sube "en torno al IPC".