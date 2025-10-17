El PP quiere un debate sobre el estado de Avilés
Llamazares busca obligar a la Alcaldesa a presentar un informe de gestión anual
El PP del Ayuntamiento de Avilés ha presentado una propuesta de acuerdo para que se abra un expediente de modificación del Reglamento Orgánico Municipal, con el fin de incorporar la celebración anual de un debate sobre el estado del municipio. La pretensión es que se debata en el Pleno del próximo dia 31.
"La iniciativa pretende obligar al Gobierno local a rendir cuentas públicamente ante el Pleno y ante la ciudadanía, algo que el actual Ejecutivo socialista ha evitado de manera sistemática", asegura la portavoz del PP, Esther Llamazares.
Elobjetivo del grupo municipal del PP en el ayuntamiento avilesino es que se institucionalice un pleno anual específico y monográfico dedicado en exclusiva al estado general de la ciudad, "donde la alcaldesa esté obligada a presentar un informe de gestión y los grupos municipales puedan contrastar políticas, reclamar compromisos y proponer mejoras".
